850 كيلو متراً مسارات الدراجات الهوائية في دبي 2030

أكدت منى العصيمي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وجود خطط استراتيجية لدى الهيئة لجعل دبي واحدة من أفضل المدن توفيراً لمسارات الدراجات الهوائية، ودعم التنقل بوسائل غير آلية، موضحة أن طول المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية في دبي سيصل إلى 850 كيلو متراً في عام 2030، بزيادة نحو 316 كيلو متراً، مقارنة بالعام الجاري، و10 كيلو مترات في العام 2006.

وفي جلسة ضمن المؤتمر حملت عنوان: التنقل عبر المشي والوسائل غير الآلية، شارك فيها كريستيان برينك، مدير تطوير الأعمال في شركة «نكست بيك»، وأنتوني رينالدي، مدير تطوير الأعمال في «PBSC»، ونسمة حناوي، الباحثة في الكلية الجامعية في لندن، أكدت العصيمي، وجود خطة استراتيجية للهيئة لدعم التنقل مشياً في دبي، تعتمد على 6 محاور، هي تطوير مشاريع المدن الحديثة، والاهتمام بخدمات المشاة، وتطوير تشريعات استخدام المركبات الخاصة، والاهتمام بمسارات الدراجات الهوائية، ودعم التنقل عبر المواصلات العامة، وتحسين المزايا والمنافع المرتبطة بالمحلات والأرصفة على طرق الإمارة.

وقدمت شرحاً موجزاً عن تطور عمليات التنقل في دبي، وخاصة عبر المواصلات العامة، حيث شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، وتضاعف عدد المستفيدين من خدمات النقل العام في دبي.

وركّز كريستيان برينك، في الجلسة التي أدارها تمام نقاش، المدير التنفيذي للفريق العالمي للمواصلات العامة، على جعل الدراجات الهوائية في المدن الكبيرة وسيلة للترفيه والنقل في الوقت نفسه.

من جهته، أبدى أنتوني رينالدي، إعجابه بالخطوات التي تسير عليها دبي في مجال حركة النقل والمواصلات.