1500 وظيفة على منصة «الفجيرة للتوظيف والتعليم»

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس الدورة الثانية عشرة لمعرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم التي تنظمها دائرة الموارد البشرية في الفجيرة لمدة ثلاثة أيام بمركز الفجيرة للمعارض، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتأتي هذه الدورة تحت شعار «مئوية زايد مؤسس النهضة الحضارية» تزامناً مع «عام زايد» بمشاركة 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة، إضافة إلى 120 مؤسسة أكاديمية وجامعة من مختلف دول العالم من المنتظر أن توفر أكثر من 1500 وظيفة في مختلف قطاعات العمل.

حضر الافتتاح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية الدور الذي تلعبه معارض التوظيف في توفير فرص عمل تلبي تطلعات الخريجين والباحثين عن عمل، مشيداً بالمساهمة الفاعلة للمؤسسات الحكومية والخاصة الشريكة في تحقيق أهداف المعرض التي تتوافق مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في التمكين الوظيفي والتطوير العلمي.

وتجول سموه في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح من العارضين عن طبيعة مشاركتهم وأهدافها والفرص الوظيفية التي تطرحها مؤسساتهم.

وخصص المعرض مساحة خاصة باسم «عام زايد» تحوي أركاناً لعرض المبادرات الرئيسية لعام زايد، فيما قدم «منجم الابتكار» الذي ينظمه النادي العلمي للفجيرة، أحدث الاختراعات والابتكارات العلمية لعام 2018، في حين يقيم مجلس الفجيرة للشباب جلسة حوارية على هامش المعرض عن «ثقافة التوطين في القطاع الخاص».

حضر افتتاح المعرض سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد خليفة الزيودي مدير إدارة الموارد البشرية في الفجيرة، وعدد من مديري الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية في الفجيرة.

كوادر مواطنة

وأشار محمد الزيودي إلى أن المعرض استطاع أن يترك بصمة تميز ونجاح طوال مسيرته الـ 12 سنة وحقق هدفه المنشود في توفير فرص العمل للراغبين في مختلف القطاعات بالدولة، وعمل شراكات ساهمت في توظيف الكوادر المواطنة من خلال افتتاح مراكز اتصال لها في الإمارة مثل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ويعمل بها الآن 150 موظفاً، وكذلك الأنصاري للصرافة ويعمل بها 135 موظفاً، ووزارة الخارجية ويعمل بها 40 موظفاً، والعمل جارٍ على عدد من الشراكات الجديدة مع المؤسسات التي ستقوم بفتح مراكز اتصال لها بالفجيرة. وقال الزيودي: طرحنا هذا العام 1500 وظيفة في القطاع الحكومي والخاص، و300 وظيفة في شرطة أبوظبي.

وقالت بدرية الذباحي مديرة معرض الفجيرة للتوظيف والتعليم إنهم حرصوا هذا العام على تنظيم المعرض بطريقة تبعث في النفس السرور وتمنح الزوار مشاعر من الحماس، حيث خصصنا ركناً أطلقنا عليه اسم مفتاح السعادة المخصص للاستراحة ولانعقاد الورش التدريبية للطلبة والزوار بتقديم الهدايا والتذكارات لهم ترحيباً بهم.

ولفتت الذباحي إلى أنهم نجحوا في الدورة السابقة من المعرض في توظيف 700 طالب وظيفة، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات الدائرة تضم 2153 طالب وظيفة.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مشاركة المؤسسة بشكل مستمر في فعاليات أجندة حكومة الفجيرة، ومنها المعارض الخاصة بالتوظيف نظراً لأهميتها، وأشار إلى وجود فرص واعدة للتوظيف تركز على حملة البكالوريوس في تقنية المعلومات وبرمجة المواقع.

تنمية المهارات

بدوره، قال محمد الصابري، مدير إدارة أول التوظيف في دو: «سعدنا بزيارة سمو ولي عهد الفجيرة لجناحنا في معرض الفجيرة للتوظيف، حيث استعرضنا مبادراتنا الهادفة إلى تعزيز إمكانات الشباب الإماراتيين من خلال المبادرات التي أطلقناها لتنمية مهاراتهم وخبراتهم مثل برنامج «مسار» لتدريب الخريجين الجدد، مسلطاً الضوء على مركز اتصال دو بالفجيرة، الذي يعمل بكادر إماراتي بنسبة 100% وتشكل السيدات حوالي 90% من العاملين فيه».

وأكد خالد الجاسم مدير غرفة الفجيرة أن مشاركة الغرفة في المعرض يؤكد حرصها على التواجد الدائم في معارض التوظيف، لافتاً إلى أن التوجه نحو الخدمات الذكية يستوجب اختيار نوعية مؤهلة من الموظفين الملمين بالتقنية الحديثة، والمؤهلات العالية وأصحاب الخبرة.