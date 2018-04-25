مؤتمر الإخصاب والحقن المجهري في مستشفى الكورنيش بعد غد

ينظم مركز الكورنيش للإخصاب التابع لمستشفى الكورنيش ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» المؤتمر الأول لطب وجراحة الإخصاب والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، بمشاركة 400 طبيب ومختص من داخل وخارج الدولة، وذلك يوم الجمعة المقبل بفندق فيرمونت باب البحر ـ أبوظبي.

وقال الدكتور سالم الشواربي استشاري طب وجراحة الإخصاب وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، رئيس مركز الكورنيش للإخصاب: إن المؤتمر الذي يقام للمرة الأولي يناقش أحدث المستجدات والأساليب العلمية المتعلقة بمجالات الإخصاب والحقن المجهري وتجميد البويضات، لافتا إلى أن هذا المجال من مجالات الطب يشهد تطورات متسارعة ومهمة في الأساليب والأجهزة والوسائل الجديدة في عمليات الإخصاب، والتي تساعد على رفع معدلات النجاح في محاولات الإخصاب الصناعي وتقليل الأعراض الجانبية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الوسائل المستخدمة عالمياً فيما يخص الفحص الجيني للأجنة لتفادي الإصابة بالأمراض الوراثية.

وكشف رئيس مركز الكورنيش للإخصاب عن إجراء توسعة جديدة للمركز لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين، مشيراً إلى أن المركز يستقبل شهرياً في الوقت الحالي حتى 80 حالة أطفال أنابيب وحقن مجهري، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمركز من 800 إلى 1000 دورة علاجية سنوياً، مشيراً إلى نسبة نجاح عمليات الإخصاب في مركز الكورنيش للإخصاب تتراوح ما بين 60 إلى 70% وهي نسبة تضاهي بل وتتجاوز نسب النجاح في المراكز العالمية المرموقة.