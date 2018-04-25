«تنفيذي الشارقة» يعتمد تخصيص 885 قطعة أرض

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم. واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واعتمد المجلس التقرير ربع السنوي الأول للعام 2018 للجنة تخصيص الأراضي بالإمارة، والدفعة الأولى ل تخصيص الأراضي السكنية والاستثمارية للمستحقين من المواطنين بالإمارة والبالغ عددها 885 توزعت إلى 350 قطعة أرض سكنية، منها 133 قطعة في مدينتي الشارقة والحمرية، و78 في المنطقة الوسطى، و51 لمدينة كلباء، و88 قطعة سكنية لمدينة خورفكان.

وبلغ عدد الأراضي التجارية المخصصة 260 قطعة، توزعت إلى 117 في مدينتي الشارقة والحمرية، و113 للمنطقة الوسطى، و30 في دبا الحصن، بينما بلغ عدد الأراضي الصناعية المخصصة للربع الأول من هذا العام 275 قطعة، توزعت إلى: 128 لمدينتي الشارقة والحمرية، و116 للمنطقة الوسطى، و31 في دبا الحصن.

وأكد المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن اعتماد وتخصيص المزيد من الأراضي بمختلف منافعها يأتي ضمن السياسة التي تعتمدها الإمارة لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين في مختلف مناطق الإمارة، وبما يلبي احتياجاتهم في السكن والاستثمار، مما يعمل على تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية في كافة المناطق.

جهود

وثمّن المجلس جهود دائرة التخطيط والمساحة وعملها الدؤوب لتلبية احتياجات كافة المواطنين، والمساهمة في تحقيق العديد من الفوائد لهم ولمستقبلهم، في إطار سياسات واستراتيجية الإمارة لتوفير كافة ما يحتاج إليه المواطن.

وأصدر المجلس القرار رقم «11» لسنة 2018 بشأن سياسات التحويل الرقمي لحكومة الشارقة.

واستعرض الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية مواد القرار والذي يأتي متماشياً مع الاستراتيجية المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، متناولاً المبادرات الرئيسة التي تم اعتمادها، وأهدافها، والخطط الزمنية لتنفيذ المشاريع الرئيسة للتحول الرقمي، ومهام اللجنة العليا للتحويل الرقمي لحكومة الشارقة والخاصة بوضع الآليات والاشتراطات اللازمة لتطبيق سياسات التحويل الرقمي في مجالات: سياسة الخرائط الجغرافية، وسياسة واجهة البرمجيات، وسياسة مصدر البيانات.

وأشار رئيس دائرة العلاقات الحكومية إلى الفوائد العديدة المكتسبة من التحويل الرقمي لدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والذي يهدف إلى ضمان مشاركة البيانات بشكل فعّال بين الجهات الحكومية، واعتماد خارطة موحدة بينها، وتوفير قاعدة مركزية مشتركة لاستخدام البيانات الحكومية، إلى جانب زيادة كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

واعتمد المجلس مشروع الإسكان في مدينة دبا الحصن، المقدم من دائرة الإسكان ويستهدف مجموعة من أسر المواطنين هناك.

خدمات

واستعرض المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان تفاصيل المشروع والذي يعكس متابعة أحوال الأسر من المواطنين في مختلف المناطق، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية ما يحتاجون إليه ضمن مشروعات نموذجية تقدم خدمات شاملة للأسر والعوائل.

كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة التربية والتعليم ــ شؤون التعليم العالي ودائرة الموارد البشرية.

متابعة

واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بنود ومواد المذكرة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار المتابعات التي تقوم بها الدائرة لتوفير أفضل رعاية ممكنة لمتابعة شؤون الموفدين من حكومة الشارقة لإكمال دراساتهم العليا خارج الدولة.

واطلع المجلس على القرار الإداري رقم «6» لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعلى القرار الإداري رقم «7» لسنة 2018 بتعديل القرار الإداري رقم «18» لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي.