"صحة أبوظبي" توقع اتفاقيتي تعاون مع وزارة الصحة وهيئة الاخصاب في انجلترا

وقعت دائرة الصحة بأبوظبي، على هامش أعمال منتدى الرعاية الصحية لدولة الإمارات، على اتفاقيتي تعاون مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بالنيابة عن المفوضية العليا لجودة الرعاية الصحية، وهيئة الإخصاب وعلوم الأجنة البشرية في إنجلترا.

وأصبحت دائرة الصحة في أبوظبي، بتوقيع هاتين الاتفاقيتين، الجهة الأولى عالميا التي تدخل مع المفوضية العليا لجودة الرعاية الصحية وهيئة الإخصاب وعلوم الأجنة البشرية في إنجلترا في تعاون دولي.

وقع الاتفاقيتين من الجانب الاماراتي، محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة، وكل من اللورد أوشوغانسي، وكيل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في إنجلترا، وبيتر طومسون، المدير التنفيذي لهيئة الإخصاب وعلوم الأجنة البشرية، إنجلترا، بالنيابة عن هيئة الإخصاب وعلوم الأجنة البشرية في إنجلترا.

حضر مراسم التوقيع، معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، ورئيس كل من المفوضية العليا لجودة الرعاية الصحية وهيئة الإخصاب وعلوم الأجنة البشرية في إنجلترا.