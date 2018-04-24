حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن العُطلات الرسميّة في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم "14" لسنة 2018 بشأن الإعلان عن العُطلات الرسميّة في إمارة دبي.

ونصّ القرار على أن تتولى دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي الإعلان عن المُناسبات التي تُعطّل فيها الجِهات الحكوميّة في إمارة دبي، بموجب الإعلان الرسمي الذي تُصدِره الجِهات المُختصّة في دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، على أن تُحدِّد الدائرة في إعلانِها تواريخ وعدد أيّام العُطلات الرسميّة، وبِشكل يُراعي طبيعة عمل الجِهات الحكوميّة الحيويّة التي ينبغي استمرار عملِها على مدار السّاعة.

ويُصدِر مُدير عام دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.