"يو درايف" لتأجير المركبات تقدم خدماتها الذكية في أبوظبي

في إطار الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي توفر أرقى الخدمات للمتعاملين، أعلنت دائرة النقل عن منحها ترخيصاً جديداً لشركة "يو درايف" العاملة في قطاع تأجير المركبات، يؤهلها لتقديم خدمات ذكية تمكن المتعامل من خلال تطبيق ذكي على الهاتف المحمول من تحديد السيارة الأقرب إليه ليستأجرها ويقودها بنفسه وبتكاليف بسيطة.

ويتلخص مفهوم الخدمة الجديدة، التي جذبت اهتمام عدد آخر من الشركات العاملة في هذا المجال بالإمارة، في تحميل تطبيق على الهاتف المحمول، يضع المتعامل على الخريطة المتوافرة فيه وجهته المقصودة، ومن ثم يحدد التطبيق موقع أقرب سيارة ليقوم المتعامل بحجزها. وبمجرد وصول المتعامل إلى مكان السيارة يمكن فتح الأبواب باستخدام التطبيق، وعند الدخول إليها سيجد المتعامل جهازا متصلا بمفتاح المركبة لتشغيلها والانطلاق بها الى الوجهة التي يريدها. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بهذه الخدمة "Udrive" من متجر أندرويد وIOS.

ويتم تحديد تكلفة استئجار المركبة بناء على فترة الاستخدام، وتُحسب بالدقيقة والساعة أو بمعدل يومي، فيما يقوم نظام خاص داخل المركبة بخصم التكلفة من خلال بطاقة المتعامل البنكية.

وبعد الانتهاء من استخدام المركبة، يمكن للمستأجر تركها في المكان الذي وصل إليه ليستخدم المركبة من يحتاجها بعده.

وتشجع هذه الخدمة المجتمع على التوجه نحو أساليب النقل المستدام، خاصة إنها تسهم في رفع جودة الهواء بالإمارة وخفض انبعاثات عوادم السيارات والحد من اقتناء المركبات الخاصة وتقليل الازدحام المروري والحفاظ على بيئة نظيفة، لاسيما أنه سيتم تخصيص نسبة من أسطول الشركات المقدمة لهذه الخدمة ليحوي عدداً من سيارات هجينة وكهربائية صديقة للبيئة.

من ناحية أخرى، تشكل الخدمة الجديدة فرصة للزائرين من سياح ورجال أعمال للتنقل من مكان لآخر في الإمارة بكل يسر وسهولة، وتمنح بعض محدودي الدخل غير القادرين على تحمل تكاليف اقتناء السيارة فرصة تنقل مناسبة. وفيما تجعل استئجار السيارة أسهل من أي وقت مضى، يُتوقع لها أن تدعم نشاط قطاع تأجير المركبات في الإمارة وتعزز الجهود المبذولة لجعل إمارة أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.