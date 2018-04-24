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قلد عدداً من أبطال القوات المسلحة أوسمة الشجاعة

محمد بن زايد: مواقف حماة الوطن المشرفة فخر للأمة

المصدر:
  • أبوظبي ــ وام
التاريخ:

محمد بن زايد يقلد زايد بن حمدان وسام الشجاعة بحضور حمد الرميثي | تصوير: راشد المنصوري

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن حماة الوطن، أبطال الإمارات، يسطرون مواقف مشرفة في ميادين الحق والواجب، وهم مبعث اعتزاز وفخر لوطنهم وأمتهم، يجسدون قيم الإخلاص والتضحية والشجاعة الأصيلة التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم ويتحلى بها أبناء الإمارات كافة.. داعياً الله تعالى أن يديم عليهم العزة والنصر، وأن يحفظهم لأهلهم ووطنهم، وأن يمن بالشفاء على المصابين، وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته.

جاء ذلك خلال تقليد سموه، أمس، عدداً من أبطال القوات المسلحة «أوسمة الشجاعة»، تقديراً وتكريماً لمواقفهم البطولية خلال أداء مهامهم في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

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