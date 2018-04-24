محمد بن زايد: حكومة أبوظبي حريصة على استدامة الطاقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية مواكبة التغيرات المستمرة في مجال الطاقة، وتبني تطبيق الحلول المبتكرة في هذا القطاع.. مشدداً على حرص حكومة أبوظبي على تحقيق مبدأ الاستدامة في القطاع، بما يضمن تعزيز رخاء وازدهار المجتمع، واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، في مجلس قصر البحر، وفد دائرة الطاقة في أبوظبي وشركاتها، برئاسة المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة.

وحث سموه، الجميع على بذل مزيد من الجهود، لتقديم خدمات متميزة، وتطبيق أحدث التطورات التقنية والصناعية في قطاع الطاقة، والحلول والمنتجات التي تخدم الاقتصاد الوطني. وأعرب وفد دائرة الطاقة، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً سعي الدائرة لأن تكون مساهماً أساسياً في تعزيز خدمات ودور قطاع الطاقة في الإمارة، والعمل على توفير فرص الابتكارات الواعدة، ضمن سياسة الدولة في بناء اقتصاد وطني مستدام.