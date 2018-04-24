«كهرباء الشارقة» تفحص تسرّبات المياه في 1250 منزلاً

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن الانتهاء من فحص 1250 منزلاً في عدد من مناطق مدينة الشارقة، وذلك منذ إطلاق الخدمة المجانية التي تقدمها الهيئة لفحص تمديدات المياه للكشف عن التسربات الداخلية غير المرئية في الفلل والمباني السكنية والصناعية والتجارية الكبيرة خلال شهر سبتمبر الماضي، وتم اكتشاف عدد من التسربات غير المرئية في 8% من المنازل التي تم فحصها وتم معالجتها الأمر الذي أسهم في تخفيض كميات المياه المهدرة وتخفيض قيمة الفاتورة بنسبة تجاوزت 40%، كما أن نسبة التسربات غير المرئية في المنازل تبلغ 90 %.

سلوك

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن فرق العمل بالهيئة ما زالت تباشر تقديم الخدمة الجديدة، وتم الكشف على التمديدات في 1250 منزلاً في مختلف المناطق بمدينة الشارقة، وذلك بهدف الحفاظ على المياه من الهدر وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ عليها، حيث إن هدر المياه يعتبر جريمة في حق المجتمع وسلوكاً خطأ يؤدي لارتفاع فاتورة استهلاك المياه بنسب عالية، وبينت الإحصاءات أن التسربات غير المرئية في المنازل تبلغ 90% من أسباب هدر المياه وغالباً تكون في الخط المدفون ما بين العداد إلى الخزان الأرضي.

من جهته أوضح أحمد المحضار رئيس قسم الدعم والمساندة بإدارة الترشيد أن الخدمة الجديدة التي تقدمها الهيئة تتم من خلال فرق فنية مدربة ومؤهلة بمستويات عالمية ويشرف عليها عدد من المهندسين المتخصصين، وتتم في وقت قليل وتناشد سكان إمارة الشارقة بالتعاون مع الفنيين وتقديم التسهيلات اللازمة للدخول إلى المبني وفحص تسربات المياه، موضحاً أنه تم اكتشاف عدد من التسربات غير المرئية.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المؤشرات على وجود تسربات غير مرئية تشمل ملاحظة وجود الرطوبة على الجدران والأسقف والأرضيات، تصدعات في المبنى، الصوت الناتج من التسرب في الأنابيب المخفية، ارتفاع قيمة الفاتورة، مبيناً أن من مخاطر التسربات إتلاف مواد التشطيبات.