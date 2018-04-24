الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة تتابع احتياجات كبار السن

نظّم فرع الشرطة المجتمعية بمركز شرطة المدينة الشامل «فريق التواصل والشراكات» برأس الخيمة سلسلة من الزيارات الميدانية الاجتماعية لعدد من مجالس كبار السن في منطقة الاختصاص، بهدف التكافل بين الأجيال وعلى الأصعدة المختلفة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإسعاد المجتمع عبر الاستماع إلى شؤونهم واحتياجاتهم ونقلها للمسؤولين.

وأكد النقيب جاسم بوروغة مدير الفرع، على أهميتهم ودورهم في بناء المجتمع حتى بعد تقاعدهم من خلال الأخذ بمشورتهم الناتجة عن الأعوام الطويلة من الخبرة والكفاءة التي يتمتعون بها، ومدى اهتمام القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بتوجيهات اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام وكافة المسؤولين بالقيادة العامة في الحرص على تنظيم الزيارات والسعي للتباحث معهم.