محمد بن زايد: أبطال الإمارات يسطـرون مواقف مشرفة في ميادين الحق والواجب

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس قصر البحر عدداً من أبطال القوات المسلحة «أوسمة الشجاعة».. وذلك تقديراً وتكريماً لمواقفهم البطولية خلال أداء مهامــهم في عمــلية «إعادة الأمل» في اليمن.

وحيا سموه حماة الوطن.. أبطال الإمارات الذين يسطرون مواقف مشرفة في ميادين الحق والواجب وهم مبعث اعتزاز وفخر لوطنهم وأمتهم يجسدون قيم الإخلاص والتضحية والشجاعة الأصيلة التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم ويتحلى بها أبناء الإمارات كافة.. داعياً الله تعالى أن يديم عليهم العزة والنصر وأن يحفظهم لأهلهم ووطنهم وأن يمن بالشفاء على المصابين وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وقد قلد صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «وسام الشجاعة» كلاً من الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعلي راشد سيف الغيثي ومحمد أحمد عبد العزيز الشحي وموسى يوسف علي بن هويدن وحميد راشد سعيد الزعابي وعبدالرحمن محمد إبراهيم الحمادي ومحمد راشد محمد الصريدي وأحمد ماجد سعيد النعيمي.

حضر مراسم تقليد الأوسمة.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطـــقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وســـمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمـناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعــمال الخــيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسـة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومــعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيــر التــسامح، والفريق الركن حمد محــمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية وعدد من قادة القوات المسلحة.