توقعات الطقس ودرجات الحرارة على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق وقد تكون ركامية شرقا والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وعن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 / 35 كم/ ساعة بوجه عام.

أما حالة البحر في الخليج العربي يكون الموج متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 22:22 والثاني عند الساعة 08:15 .. فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:28 والثاني عند الساعة 02:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 17:41 الثاني عند الساعة 05:35 .. بينما الجزر الأول عند الساعة 10:41 الثاني عند الساعة 23:51.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 40 27 60 15

دبي 38 28 60 15

الشارقة 38 24 65 15

عجمان 38 24 70 20

أم القيوين 38 23 75 20

رأس الخيمة 38 22 70 35

الفجيرة 32 24 80 20

العين 39 27 55 10

ليوا 41 25 55 10

الرويس 38 24 60 30

السلع 38 24 60 25

دلما 34 24 75 20

طنب الكبرى 33 24 80 40

طنب الصغرى 33 23 80 40

أبوموسى 33 23 80 40