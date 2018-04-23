افتتاح مستشفى المرأة والطفل في السودان

بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت الدكتورة وداد بابكر، حرم فخامة الرئيس السوداني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند الخيرية، مستشفى الشيخة فاطمة الميداني للمرأة والطفل، في محطته الحالية في ولاية نهر النيل وذلك في إطار حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية التطوعية.

حضر حفل افتتاح المستشفى الميداني، رحمة الشامسي، المستشار ببعثة الدولة في السودان والدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات والأستاذة مشاعر الدولب، وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، وعدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين ونخبة من أطباء الإمارات والسودان.

ويهدف المستشفى الميداني إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والجراحية للمرأة والطفل في السودان والقارة الأفريقية، بإشراف أطباء متطوعين من الإمارات والسودان تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الديانة أو المذهب.

ويأتي تدشين المستشفى الميداني في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة" بمبادرة من أم الإمارات، ورعاية من حرم فخامة الرئيس السوداني، وداد بابكر، وفي مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام ومؤسسة سند الخيرية، وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية، في نموذج مميز ومبتكر للشراكة في مجالات العمل الإنساني الطبي التخصصي، لإيجاد حلول واقعية لمشاركات صحية تساهم في التخفيف من معاناة المرضى من النساء والأطفال و انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2018 عام زايد.

وأشادت حرم فخامة الرئيس السوداني، خلال افتتاحها الرسمي للمستشفى الميداني في محطته الحالية في ولاية نهر النيل، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية على الساحة العالمية، مثمنة جهود "أم الإمارات" للتخفيف من معاناة المرضى، وبالأخص المرأة والطفل، ومبادراتها المعنية بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال استقطاب تبني برامج مبتكرة لاستقطاب الشباب وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتمكينهم في مجالات العمل الإنساني.

وحملت وداد بابكر، وفد برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع رسالة محبة من النساء والأمهات في القرى السودانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. مشيدة بدعم سموها للمشاريع الإنسانية المختلفة ليس على مستوى الإمارات والسودان فحسب بل على مستوى العالم مما جعل سموها نموذجاً بارزاً في ساحات العطاء الإنساني بفضل مواقفها الأصيلة التي تعبر عن مدى إحساسها بالآخرين والتضامن مع قضاياهم الإنسانية.

وقالت حرم فخامة الرئيس السوداني، إن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال تمكين المرأة والطفل تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وخير دليل على عطائها المتواصل واهتمامها المستمر بالمبادرات المتميزة التي تستقطب المرأة العربية وتمكنها من تقديم برامج علاجية وجراحية وتدريبية وعلمية في مجالات الطفولة والأمومة للفئات المعوزة من المرضى على مستوى العالم من خلال مستشفى ميداني إنساني متخصص ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكدت عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتواصل برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.