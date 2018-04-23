شما المزروعي: نهج القيادة إشراك الشباب في المشاريع والمبادرات

دعت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، شباب إمارة أبوظبي، للمشاركة في طرح أفكارهم وآرائهم لتصميم مركز أبوظبي للشباب، المزمع الانتهاء منه خلال عام، من خلال المشاركة في الوسم #مركز_أبوظبي_للشباب، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت المزروعي «مركز أبوظبي للشباب، سنعمل عليه معاً، ونصممه معاً، ونتفق على مكوناته معاً»، مؤكدة أن مجلس الإمارات للشباب، يهدف لأن تكون مراكز الشباب في الإمارات، هي الأفضل في العالم، من خلال مشاركة الشباب في التصميم والتطوير.

وأضافت المزروعي: «علينا تحدي أنفسنا والعالم، بأن تكون مراكز الشباب مرجعاً عالمياً، تجتمع فيها الجودة والخدمات، وتتميز كل واحدة عن الأخرى بتصميمها، وبالأفكار المستوحاة منها، لكل مركز شباب لمسة مختلفة، ونتمنى مشاركة كل طالب، وكل موظف، وكل فنان، وإعلامي، ومصمم، ومهندس، وغيرهم من الشباب، ليكون المركز محتضناً لإبداعاتهم جميعاً».

وأكدت المزروعي، أن إشراك الشباب في كل المبادرات والمشاريع التي تتعلق بهم، هو نهج قيادة دولة الإمارات منذ تأسيسها، فشبابنا يثبتون دائماً، قدرتهم على توليد الأفكار الخلاقة لبناء وتأسيس المشاريع الفريدة في شتى المجالات، والتي تخدم الشباب، وتستثمر طاقاتهم ومواهبهم لخدمة دولة الإمارات.

وكان مجلس الإمارات للشباب، قد عمل على تصميم وتطوير مركز دبي للشباب، والذي تم افتتاحه في سبتمبر الماضي، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وجّه سموهما بتعميم النموذج، وإنشاء مركز للشباب في كل إمارات الدولة، يكون الأفضل على مستوى العالم، من ناحية تصميم المساحات، وتوفير المرفقات التي تخدم الشباب في كل المجالات.

كما عمل المجلس على تطوير مركز نموذجي في إمارة أم القيوين، يضم مساحات تناسب شباب إمارة أم القيوين، حيث يهدف المجلس إلى أن يسهم الشباب في تصميم مراكز شبابية وفق احتياجاتهم وطموحاتهم، وبما يميزهم.

من جانبها، قالت إيمان المغيري، المشرفة على تطوير مركز أبوظبي للشباب، إن مركز أبوظبي للشباب، هو حلم لكل شباب الإمارات، وسنعمل معاً على تطوير مركز متكامل، يحتضن إبداعات الشباب، وينمي قدراتهم ومهاراتهم، حيث سيحتوي المركز على مساحات مختلفة، تخدم تطلعات الشباب في شتى المجالات.

وأضافت المغيري: سيعمل مركز أبوظبي للشباب، مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، خلال المرحلة المقبلة، لدعم وتفعيل الفعاليات الشبابية التي سيحتضنها المركز، كما سيحرص المركز على التعاون مع المهندسين والمصممين الشباب في إمارة أبوظبي، لتطوير مركز يعكس هوية الإمارة، ويقدم تجربة مميزة للشباب.