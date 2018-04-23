شرطة عجمان تُحذّر من مخاطر «الانحراف المفاجئ»

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة لتوعية السائقين بالمخاطر الناجمة عن الانحراف المفاجئ على الطريق، سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز السلامة المرورية.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات إن هذه الحملة انطلقت منذ بداية شهر أبريل الحالي ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف توعية السائقين بالمخاطر الناجمة عن الانحراف المفاجئ على الطريق وما يتسبب به الانحراف أو تغيير المسلك دون إعطاء إشارة تنبيه مستخدمي الطريق بنيته بتغيير مسلكه، بحالة إرباك في حركة السير قد تصل إلى حوادث مرورية يمكن أن تهدد أمن وسلامة السائقين.

وأضاف أن من أسباب الانحراف المفاجئ لقائدي المركبات الإهمال وعدم الانتباه أو ترك مسافة كافية بين المركبات، وتجاوز الحد الأقصى المسموح به للسرعة على الطريق أو الدخول إليه دون التأكد من خلوه، بالإضافة إلى الانشغال بالهاتف وشعور السائق بالتعب والإرهاق ونومه أثناء القيادة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى استخدام الإشارة الضوئية والتأكد من خلو المسرب قبل الانتقال إليه والنظر إلى فوق مستوى الكتف، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مع التزام حد السرعة المسموح به على الطريق والانتقال من مسرب إلى آخر بصورة تدريجية، والحفاظ على نفس السرعة أو زيادتها قليلاً، مشيراً إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يفرض غرامة قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية لمرتكبي مخالفة الانحراف المفاجئ، متمنياً للجميع السلامة والقيادة الآمنة على الطريق.