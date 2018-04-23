بدء تنفيذ تقاطع جسر الأريام في أبوظبي بـ 61 مليون درهم

تنفذ حالياً شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع إنشاء تقاطع جسر الأريام على شارع الشيخ خليفة بن زايد (E11) بتكلفة تتجاوز 61 مليون درهم، ويخدم المشروع جزيرة الأريام التي تقع على بُعد 40 كم من جزيرة أبوظبي، ما يسهل الحركة المرورية لروّادها في جميع الاتجاهات.

وصرّح المهندس صالح الشيبه المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»: «إن المشروع يأتي في إطار حرص الشركة على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتحظى هذه المشاريع بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأضاف المزروعي: «يجري العمل حالياً بالمشروع وفق الجدول المخطط، وذلك انطلاقاً من حرص «مساندة» على المساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي»، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق أعلى درجات الانسيابية ورفع مستوى الخدمة من خلال ربط الحركة المرورية مع مختلف المناطق ورفع مستوى الأمان والسلامة المرورية وخفض نسبة الحوادث.

وتطرّق المزروعي إلى أنه يجري العمل حالياً على التنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة الأعمال في المشروع، مع تطبيق أعلى المعايير الخاصة بمواصفات الطرق عالمياً، لافتاً إلى البدء في التنفيذ مع التزام جميع أطراف المشروع خلال مرحلة التنفيذ لتفادي أي تأخيرات ممكنة.

وأفاد المهندس فيصل السويدي، مدير عام إدارة الطرق الرئيسية في دائرة النقل، بأن إنشاء تقاطع الجسر سيخدم جزيرة الأريام، ويأتي ضمن خطة إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز السلامة والأمن من خلال انسيابية الحركة المرورية.