«الخارجية» و«الداخلية» تبحثان عدداً من الموضوعات المشتركة

بحث الاجتماع الذي عقد أمس بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، وضم ممثلين عن الوزارة ووزارة الداخلية، عدداً من الموضوعات المشتركة بين الطرفين. وترأس الاجتماع من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد ساري المزروعي وكيل الوزارة، فيما مثّل وزارة الداخلية الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المستمر والتنسيق المشترك بين الوزارتين، حيث تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات وتحديد الأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة بين الجانبين. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين ومديري الإدارات المعنية من الجانبين.