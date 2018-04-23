محمد بن زايد يصدر قرارات باختصاصات إضافية لدوائر في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مجموعة قوانين بشأن تأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة «شركة مساهمة عامة» وإنشاء مكتب أبوظبي التنفيذي وإنشاء الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وإنشاء دوائر وتحديد اختصاصاتها، ونشرت في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، 7 قرارات بشأن اختصاصات إضافية لعدد من الدوائر شملت: دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة النقل، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الصحة، الثقافة والسياحة ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة الطاقة.