70 متحدثاً من 21 دولة في «مؤتمر النقل للشرق الأوسط» اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والاتحاد العالمي للمواصلات العامة، تحت شعار (الريادة في إسعاد المتعاملين)، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة عالمية واسعة، وسيتحدث في المؤتمر أكثر من 70 متحدثاً من 21 دولة، وسيقام المعرض على مساحة 2800 متر مربع، بمشاركة 17 دولة.

ويشتمل حفل الافتتاح على كلمة المتحدث الرئيس برنت تودريان الخبير والمفكر العالمي في مجال التخطيط الحضري والتنقل المستدام، وتكريم الفائزين في الدورة الثانية لهاكاثون المواصلات العامة، كما يشمل افتتاح المعرض الذي تسلط فيه الشركات على أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل والمواصلات، وتضم قائمة المتحدثين معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل في جمهورية مصر العربية، والمهندس سعد الخلب نائب وزير النقل في المملكة العربية السعودية، والدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وخالد الحقيل رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير العام والمدير التنفيذي لشركة سابتكو في المملكة العربية السعودية، وعدد من المتحدثين من مختلف دول العالم.

جلسات ومناقشات

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعتبر مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحداً من أكبر التجمعات في عالم وسائل المواصلات العامة، حيث يجمع مسؤولي النقل وصانعي السياسات والمشرعين والمطورين والاستشاريين والمشغلين والمصنعين تحت سقف واحد لمناقشة الحلول المستقبلية لوسائل المواصلات العامة، ويأتي تنظيم الدورة الحالية تتويجاً للنجاح الكبير للدورتين السابقتين (2014 و2016)، والنمو الكبير في عدد المشاركين والعروض التقنية وفرص التواصل، والمعارض المتعددة لأحدث التقنيات المستخدمة في قطاع النقل العام.

مواضيع

وأضاف: يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام عدداً من المواضيع المتعلقة بوضع المواصلات العامة في المدن النامية، وإدارة وتمويل المواصلات العامة، والمواصلات واستخدام الطاقة، والنقل المدرسي، وأهمية الإبداع والابتكار في تقديم خدمات المواصلات العامة، وسيشهد المؤتمر عقد أربع جلسات رئيسة وثماني جلسات موازية، وثلاث جلسات متخصصة بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من 21 دولة، وتغطي جلسات المؤتمر مواضيع مهمة لتوفير خدمات نقل عام مميزة، وتطوير أطر الحوكمة والتنظيم، ووسائل التمويل والإدارة، وتوظيف التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة والأمن، والحد من الانبعاثات الكربونية، واستخدام الدراجات الهوائية، وإسعاد المتعاملين، والخدمات الذكية وغيرها، كما يتضمن زيارتين ميدانيتين لمركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، وقناة دبي المائية.