مؤسسات الدولة تستلهم قيم زايد في «اليوم العالمي للأرض»

شاركت مؤسسات الدولة العالم أمس فعالياته بـ«اليوم العالمي للأرض» - الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، استلهاماً لقيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أعلى من شأن الأرض وأعطاها جل اهتمامه.

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات الداخلية لموظفيها بمناسبة يوم الأرض، تضمنت زراعة أشجار النخيل في المبنى الرئيس بمشاركة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة، وذلك استلهاماً لقيم عام زايد والمبادئ التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إضافة إلى أنشطة داخلية للموظفين تضمنت عرض فيلم وثائقي حول المخاطر التي تتعرض لها البيئة، ومنصة لعرض أنشطة سفراء التغير المناخي في الهيئة، إضافة إلى التوعية بأهمية إعادة تدوير العلب البلاستيكية. كما نظمت الهيئة يوماً تطوعياً لتنظيف شواطئ محمية جبل علي البحرية من النفايات البلاستيكية، بالتعاون مع بلدية دبي ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية، بمشاركة عدد كبير من موظفي الهيئة وشريحة واسعة من الجمهور.

وقال الطاير: تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة بفعالية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، وكانت الدولة في طليعة دول العالم في تنفيذ استراتيجيات تدعم الاستدامة عملاً بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة. ويكتسب احتفالنا بيوم الأرض 2018 أهمية خاصة خلال «عام زايد» الذي نحتفل خلاله بمرور مئة عام على ميلاد رائد مسيرة الاستدامة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أولى أهمية خاصة للاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها.

بلدية دبي

وسجلت بلدية دبي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ضمن احتفالاتها بيوم الأرض تحت شعار الحد من التلوث البلاستيكي، بعد قيامها بتشكيل أطول خط من القوارير البلاستيكية مكون من 59 ألف قارورة مياه على مساحة بلغت 522 متراً مربعاً بطول خط 3842.5 متراً تم تجميعها في الحملة التي سبقت الحدث وذلك في الصالة الرياضية في مدرسة ند الحمر للتعليم الأساسي بالتعاون مع مياه الواحة وشركة تدوير.

وأكد خالد شريف مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة أن مثل هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الإدراك العالي للبلدية لدورها في هذا المجال وقدرتها على تحقيق الشراكة الفعالة مع مختلف القطاعات لتحقيق أهداف حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. وتسلمت المهندسة علياء الهرمودي، مدير إدارة البيئة شهادة التسجيل من إدارة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأعربت عن اهتمامها بنشر ثقافة الحد من التلوث البلاستيكي التي أصبحت من أهم القضايا المؤثرة في عناصر البيئة.

وعن تفاصيل الحملة، بينت تسنيم الفلاسي رئيس قسم التوعية البيئية بإدارة البيئة أن حملة يوم الأرض بدأت من خلال مشاركة أكثر من 50 جهة من فئات عديدة أبرزها الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية من خلال تجميع قوارير المياه المستخدمة ليتم إعادة تدويرها لاحقاً بالتعاون مع مياه الواحة، ومن ثم شارك عدد من موظفي بلدية دبي في بناء أطول خط من القوارير البلاستيكية لجذب انتباه الجمهور حول العدد الضخم للقوارير الذي نقوم باستهلاكه خلال 10 أيام ومدى تأثيره السلبي في حال عدم التخلص منه بطريقة مناسبة صديقة للبيئة ولا تؤثر في مواردنا، كما تم بعد الحدث التعاون مع تدوير ليتم إعادة تدوير القوارير البلاستيكية.

من جانبه قال شريف رمضان، مدير التسويق لدى الشركة الوطنية للمواد الغذائية: يشرفنا التعاون مع بلدية دبي للاحتفال بيوم الأرض 2018، والذي نهدف من ورائه إلى زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه التحديات البيئية، والعمل يداً بيد لتقليل التلوث، والسعي لإيجاد حلول بيئية استباقية مستدامة. ويعدّ يوم الأرض 2018 مناسبة مهمة بالنسبة لنا نسعى من خلالها إلى التواصل مع الأجيال الشابة، وزيادة الوعي الجماهيري حول قدرة كل فرد على المساهمة في إحداث تغيير.

إمباور

وشارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور احتفاء شعوب العالم وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بذكرى يوم الأرض 2018، وغرس شجرة في محطة التبريد الواقعة بمركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور مسؤولي وموظفي الشركة.

وتعكس مشاركة إمباور أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم بهذا الحدث العالمي، مسؤوليتها المجتمعية في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتبني حلول مستدامة قد تبدأ بزرع الشيء البسيط ما يساهم في تحقيق غدٍ أفضل.

وأكدت إمباور أن احتفاء دولة الإمارات بهذا اليوم يهدف إلى جعل دبي واحدة من أفضل مدن العالم بيئياً بحلول عام 2020 من خلال تطبيق معايير صديقة للبيئة، حيث تسعى الجهات بمختلف مجالاتها لدعم ووضع خطط استراتيجية ومبادرات ومشاريع كفيلة بتحقيق الهدف المنشود.

الفجيرة للموارد

ونظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض، تضمنت نصائح وإرشادات عامة عن طرق وكيفية المحافظة على الأرض وحمايتها من المخاطر التي تهددها.

وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية حرص المؤسسة على الاهتمام بالمناسبات البيئية لتوعية الجمهور بأهمية الالتفات للبيئة واتباع أفضل الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها تخفيف الأضرار الناتجة من الأعمال والصناعات والإنشاءات.

وأشار إلى أن المؤسسة أوقفت بهذه المناسبة نشاطات المنشآت الصناعية لمدة ساعتين كمبادرة لخدمة البيئة.. موضحاً أن الحملة استهدفت موظفي المؤسسة والجمهور كافة.

من جانبها قالت المهندسة موزة الزيودي رئيس قسم البيئة والصحة والسلامة إن هذا الحدث فرصة هامة لتوعية الجمهور بضرورة الحفاظ على الأرض التي تعد من أهم مقومات الحياة، لافتة إلى حرص القسم في مثل هذه المناسبات على تقديم أهم المعلومات والإرشادات التي تخدم البيئة بشكل عام.