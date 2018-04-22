"توطين 360 " لـتوعية الشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات والقطاع الخاص منتدى الطلبة توطين 360 ، وذلك بهدف توعية الطلبة والشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص وابراز المزايا التي يوفرها الى جانب ارشادهم مهنيا وتمكينهم وصولا الى توظيفيهم في القطاع الخاص.

يستهدف هذا المنتدى خلق منصة حيوية تفاعلية متكاملة للطلبة والشباب ترتكز على اربعة مسارات رئيسية ،الإرشاد المهني والتدريب والتوعية والتحفيز وربط المشاركين بفرص التدريب الميداني بالإضافة إلى إستعراض مستجدات سوق العمل وأحدث الممارسات في تنمية الموارد البشرية.

وقالت نوره المرزوقي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاستراتيجية والسياسات " ان المنتدى يأتي في إطار "البرنامج الوطني للتوجيه والارشاد المهني" الذي اطلقته الوزارة ضمن حزمة سياسات وبرامج منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين.