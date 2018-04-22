برئاسة مكتوم بن محمد: "الشؤون الاستراتيجية" يناقش الحد من الأمراض غير السارية

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من القطاعات المختلفة، كسياسة الحد من الإصابة بالأمراض غير السارية والأخطار المرتبطة بها، قدمتها هيئة الصحة في دبي حيث تم استعراض الأهداف والبرامج الاستراتيجية والخطة الزمنية للتنفيذ، وتستهدف السياسة بناء مجتمع صحي عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وتقليل نسب الإصابة بها، وتقوية النظام الصحي، وتناول العرض الانتشار الكبير لاستخدام التبغ واستهلاك الغذاء غير الصحي وقلة ممارسة النشاط البدني، وزيادة عبء الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنفسية، وزيادة العبء المالي على النظام الصحي.

والجدير بالذكر أن الأمراض غير السارية، والمعروفة أيضاً باسم الأمراض المزمنة، لا تنتقل بين البشر، وهي أمراض تدوم فترات طويلة وتتطوّر ببطء عموماً، وتنقسم هذه الأمراض إلى أربعة أنماط رئيسة هي الأمراض القلبية الوعائية والسرطانات، والأمراض التنفسية المزمنة والسكري، وللحد من الآثار التي تخلّفها الأمراض غير السارية على الأفراد والمجتمع، تبرز ضرورة وضع نهج شامل يقتضي مشاركة جميع القطاعات ذات الصلة، للعمل سوياً من أجل التقليل من المخاطر المرتبطة بالأمراض غير السارية وتعزيز التدخلات الرامية إلى الوقاية منها ومكافحتها، ومن الأساليب المهمة للحد من الأمراض غير السارية التركيز على التقليل من مخاطر العوامل المرتبطة بها.

كما اطلع المجلس على التوجهات المستقبلية والبرامج الاستراتيجية للأعوام 2017 - 2021 لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتي تسعى لتحقيقها في محاور التعليم والمحتوى العلمي والسمعة المؤسسية، حيث تستهدف الكلية نمو الالتحاق في صفوف الطلبة والمتدربين وتزويد المؤسسات بحلول علمية تطبيقية، وتطوير القدرات والقيادات الحكومية، فضلاً عن إنتاج محتوى علمي رفيع المستوى عبر تصميم مسابقات علمية مبتكرة وعالية الجودة وتطوير أبحاث علمية داعمة لصناع القرار، وبالإضافة إلى ذلك تستهدف تطبيق استراتيجية ناجحة للتسويق وبناء تحالفات استراتيجية قيمة ومستدامة وتنظيم فعاليات ناجحة، لخلق سمعة مؤسسية أكاديمية مرموقة.

ومن جانب آخر، استعرضت هيئة الطرق والمواصلات سبل تخفيف الازدحام خلال ساعات الذروة وفقاً لتوجيه المجلس التنفيذي الصادر فيما استعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني مقترح تطبيق نظام أمن المعلومات على أهم القطاعات الحيوية التي تدعم استدامة واستمرارية الوظائف والخدمات الرئيسية في إمارة دبي.

