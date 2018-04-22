وفاة طفل وإصابة شقيقه بحادث غرق

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة أماكن تواجد الأطفال وعدم السماح لهم بممارسة السباحة بمفردهم دون مرافق صاحب مهارات في السباحة والإنقاذ، وأن يكون ذلك في الأماكن المخصصة للسباحة و ذلك لوجود مشرفين ومنقذين على مدار الساعة .

وتوفي طفل يبلغ من العمر(7) سنوات و أصيب شقيقه ( 8 سنوات)" بإصابات صنفت بـ " المتوسطة " وهما من الجنسية الخليجية أثناء تعرضهما لحادث غرق في إحدى الشواطئ بأبوظبي .

وتعاملت عناصر الإسعاف والإنقاذ مع الحادث على الفور لحظة وصولها بانتشال الطفلين، وتقديم الرعاية بالإنعاش القلبي الرئوي للحالتين و كانت حالة الطفل الأول حرجة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الرحبة، لتلقي العلاج اللازم.

وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها إزاء الحادث، المؤلم، معربة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل المتوفي.

وأفاد المقدم ناصر الزعابي مدير مركز شرطة ياس بالإنابة، بأن المركز، تلقى بلاغاً من مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي مساء أمس(السبت) يفيد بوقوع حادثة غرق، وعلى الفور تحركت إلى الموقع، فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، والتدخل السريع، وخفر السواحل.