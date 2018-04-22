شرطة دبي تبدأ في تطبيق خدمة "الاستشارات الأمنية" على الرقم 901

أعلن العقيد تركي بن فارس مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي عن بدء العمل بخدمة "الاستشارات الأمنية" التي أعلنت شرطة دبي إطلاقها سابقاً على رقم الاتصال المجاني (901)، موضحاً للجمهور آلية الوصول السريع للخدمة عن طريق الاتصال بالرقم ومن ثم الضغط على (111) للغة العربية، أو (211) للغة الإنجليزية.

وأكد العقيد تركي بن فارس أن الخدمة الجديدة ستوفر استشارات أمنية مجانية للجمهور في المجالات المرورية، الجنائية، الطفل والأسرة، المخدرات، حقوق الإنسان، وسيقوم مختصون بتلقي استفسارات الجمهور، إلى جانب معاودة الاتصال بهم لإيفادهم بالمساعدة وتقديم العون لهم.

وأوضح العقيد تركي بن فارس أن هذه الخدمة الجديدة تضاف إلى مجموعة الخدمات التي يتلقاها مركز الاتصال (901)، مضيفا أن كافة الخدمات متاحة في صورة "الوصول السريع" دون الحاجة للاستماع للمجيب الآلي، وهي خدمة المتعاملين، كلنا شرطة، التحريات، المخدرات، الشكاوى والمقترحات، والدعم الفني، ولكل منها رقم يتيح سرعة الوصول باللغتين العربية والانجليزية، مؤكداً حرص شرطة دبي على توعية الجمهور بالأرقام ونشرها عبر كافة قنوات الاتصال المتاحة.