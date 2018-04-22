25 مليوناً حصيلة مزاد 55 رقماً في الشارقة

بلغت حصيلة المزاد العلني الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة الشارقة على 55 رقماً مميزاً للوحات المركبات الخاصة من «الفئة الثالثة»، ونظمته شركة «الإمارات للمزادات» مساء أمس في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بالشارقة، 25 مليوناً و570 ألف درهم.

أرقام مميزة

وحصدت ثلاثة أرقام مميزة خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة ريعها لصالح «مؤسسة القلب الكبير» دعماً لمشاريعها الإنسانية حول العالم، وهي (111 ـ 303 - 3333)، مبلغاً قدره 2 مليون و820 ألف درهم، حيث تم بيع الرقم (3333) بقيمة مليون و340 ألف درهم، والرقم (111) بقيمة مليون و20 ألف درهم، والرقم (303) بقيمة 460 ألف درهم. وحلّ الرقم (3) من الفئة الثالثة في المرتبة الأولى، حيث بيع بأعلى سعر في المزاد وبلغت قيمته 9 ملايين درهم. فيما سجّل الرقم (30) أعلى عدد مزايدات وحل في المرتبة الثانية قبل أن يرسو على 3 ملايين درهم. بينما بيع الرقم (44) بقيمة 2 مليون و150 ألف درهم.

حضر فعاليات المزاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات»، ومريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، وعدد من المسؤولين في القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة القلب الكبير، والإمارات للمزادات وحشد كبير من الجمهور والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام.

دعم

وألقى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات الشكر والتقدير، باسم القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر لكافة المبادرات الإنسانية التي تصب في مصلحة المجتمع والتي ترتد بالعطاء على كافة المحتاجين داخل الدولة وخارجها وعلى امتداد المعمورة.

أفضل الممارسات

من جانبه، أكد عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات»، عن اعتزاز الشركة بتحقيق هذا النجاح المتجدد الذي يعكس التزام «الإمارات للمزادات» بتنظيم أرقى المزادات ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وبما يفوق توقعات الشركاء والجمهور على حد سواء، معتبراً أن النتائج المحققة سواء على المزاد بشكل عام أو على الأرقام الثلاثة تحديداً التي تم تخصيص ريعها من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة لصالح المشاريع التي تنفذها مؤسسة القلب الكبير في مناطق مختلفة من العالم، إنما تعكس بالدرجة الأولى تضافر جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجمهور معاً لدعم المشاريع الخيرية التي تنفذها أو تطلقها المؤسسات الإنسانية الرائدة في دولة الإمارات ومن بينها مؤسسة القلب الكبير

من جهتها، أثنت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، على نتائج المزاد الذي خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة ريع ثلاثة أرقام مميزة دعماً للمشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها مؤسسة القلب الكبير حول العالم، والتي تجسد رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معتبرة أن هذه المبادرة ونتائجها عكست مدى التزام شرطة الشارقة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والقيم الإنسانية النبيلة.

شكر

أعربت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبيرعن جزيل شكر المؤسسة للقيادة العامة لشرطة الشارقة على مبادرتها الكريمة ولشركة الإمارات للمزادات على نجاحها في تنظيم هذا الحدث، ولكل من شارك في المزاد الخيري الذي يُعزّز من جهود دولة الإمارات وإمارة الشارقة في مجال العمل الإغاثي والإنساني ومبادراتها التي تلبي احتياجات المتضررين واللاجئين وتخفف معاناتهم، مؤكدة أن المبلغ الذي خصصته شرطة الشارقة للمؤسسة سيذهب لدعم ومساعدة وتمكين الأطفال والشباب في المناطق المتضررة من الاضطرابات والكوارث بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم.