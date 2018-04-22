ولي عهد الفجيرة يطلع على خطط وبرامج صندوق الزكاة

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة- بمكتبه في الديوان الأميري- عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة والوفد المرافق له. ورحب سموه بمجلس إدارة صندوق الزكاة، منوهاً بالدور الذي يضطلع به الصندوق وما يقدمه من خدمات جليلة تحقق التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.



واطلع سموه على أبرز نشاطات الصندوق الاجتماعية والخيرية وخططه وبرامجه الاستراتيجية والتطويرية المستقبلية الرامية إلى تحقيق أفضل الخدمات إضافة إلى المساعدات التي قدمها مكتب صندوق الزكاة في الفجيرة. من جهته وجه الأمين العام لصندوق الزكاة الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على الدعم الكبير الذي يقدمه لإنجاح عمل مكتب صندوق الزكاة في الفجيرة، مثمناً جهود سموه في دعم العمل الخيري والمجتمعي في الإمارة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعلي محمد بن ربيعة مدير مكتب صندوق الزكاة بالفجيرة.