إنجاز إطار عمل لتحويل المعاملات الورقية إلى رقمية في 6 جهات بدبي

أعلنت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية إنجاز إطار عمل لتحويل المعاملات الورقية لرقمية في 6 جهات رئيسية هي: هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ودائرة الأراضي والأملاك.

وأوضحت بن بشر لـ«البيان» أن دبي الذكية تقود جهود توحيد تجارب المعاملات الحكومية لرفع كفاءتها وجعلها رقمية بالكامل، مشيرة إلى أنه مطلع العام الحالي استحدثت وحدة إدارة تجارب المدينة ضمن دبي الذكية والمهمة الرئيسية لها هي الترقية المستمرة للتجارب المعيشية لسكان دبي وزوارها، وذلك بالتزامن مع إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية» خلال فبراير الماضي، «ومنذ تلك اللحظة أطلقنا مجموعة من ورش العمل للشركاء من الجهات الحكومية في دبي وبنينا بناء على مخرجاتها إطار عمل وتم اختيار 6 جهات حكومية في دبي للمرحلة الأولى لتطبيق الإطار».

وأضافت: «على طريق تحقيق الهدف الاستراتيجي لحكومة بلا ورق قامت فرق العمل بإجراء مسح شامل لكل المعاملات الورقية والمؤتمتة لدى الجهات الحكومية الشريكة، وذلك على 3 مستويات: المعاملات الداخلية الورقية والمؤتمتة بين إدارات الجهة الحكومية الواحدة، والمعاملات الخاصة بخدمة الجمهور في إدارات خدمة المتعاملين أو إسعاد المعاملين، والمعاملات الخاصة بالمتعاملين أنفسهم، وقمنا بالتعاون مع الجهات الـ6 المذكورة بحصر هذه المعاملات تمهيداً لتحقيق التكامل بين مختلف الخطوات وفي الوقت ذاته حذف أي خطوات مكررة، وذلك تمهيداً لإعادة تصميم آلية وإجراءات المعاملات لتكون رقمية بالكامل والاستغناء عن الورق فيها».

وأوضحت بن بشر: إن هذه مجرد خطوة لمجموعة من الجهود التي تسير بالتوازي والتي تهدف إلى جعل كل الخدمات الحكومية رقمية بالكامل في كل خطواتها تمهيداً للاستغناء عن الورق بشكل جذري، وهو ما سينعكس على سهولة وسرعة إنجاز المعاملات.