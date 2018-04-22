تشغيل تجريبي لمستشفى شعم في رأس الخيمة

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء التشغيل التجريبي اليوم لمستشفى شعم الجديد في رأس الخيمة، عقب استلامه رسمياً من وزارة البنية التحتية والتي نفذت المشروع ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لينضم المستشفى إلى منظومة المنشآت الصحية المتميزة التي توفرها الإمارات للمواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير الصحة العالمية.

وأوضح أحمد محمد المهبوبي مدير مستشفى شعم، أن المستشفى الجديد سيتم تشغيلها تجريبياً اليوم بعد الانتهاء من نقل جميع الأجهزة والمعدات الطبية وملفات المرضى من المبنى القديم، حيث تم إنجاز جميع مشاريع البنية التحتية للمستشفى ومنها الطريق المؤدي للمدخل الرئيسي ومدخل قسم الطوارئ الذي سيتم افتتاحه اليوم كذلك.

وأكد المهبوبي، أن إنشاء المبنى الجديدة على الواجهة البحرية لشاطئ شعم، سيساهم في رفع الحالة النفسية للمرضى وتوفير الراحة لهم، حيث تم تصميم المستشفى وفق أحدث النظم الهندسية تنفيذاً لمعايير الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية، ووفق أفضل معايير العمارة الخضراء للمنشآت الصحية لتحقيق المتطلبات البيئية المتمثلة في تقليل استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن المستشفى الجديد يضم 11 قسماً طبياً، بينهم 4 أقسام جديدة تضم عيادات وغرفة العمليات الجراحية وقسم العناية المركزة والولادة والأسنان حيث سيتم افتتاح هذه الأقسام الجديدة ضمن المرحلة الثانية من تشغيل المستشفى ليبدأ العمل رسمياً بطاقته الكاملة، للافتاً إلى أن المستشفى يشكل إضافة نوعية للمنظومة الطبية في خدمة أهالي المناطق الشمالية برأس الخيمة.

وأضاف: تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع مستشفى شعم الجديد 8 آلاف و150 متراً مربعاً، حيث جرى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 سريراً مقارنة بـ 50 سريراً للمبنى القديم، بالإضافة لتوفير مواقف جديدة لمركبات المرضى والمراجعين.

ويتمتع مبنى مستشفى شعم الجديد بمواصفات قياسية صديقة للبيئة حيث تم استخدام أحدث أنظمة العزل الحراري والاستفادة من الإنارة الطبيعية في ظل استخدام الألواح الزجاجية في العمليات الإنشائية بهدف توفير الطاقة الكهربائية والراحة النفسية للمرضى في ظل إطلالة الغرف على الواجهة البحرية، بالإضافة لاستخدام مواد إنشائية خارجية وداخلية للمبنى من المواد المعاد تدويرها للحفاظ على البيئية والموارد الطبيعية، ويضم المستشفى محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها للاستفادة من المياه في ري المسطحات الخضراء.