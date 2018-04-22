«كهرباء دبي» تنظم ورشة عمل لمراجعة خطتها الاستراتيجية 2021

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل لمراجعة خطتها الاستراتيجية لعام 2021 تحت شعار «زايد إلهامنا لمستقبل مستدام»، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد من خبراء وموظفي الهيئة.

في كلمته الافتتاحية، أشار الطاير إلى أن الهيئة تنظم ورشة العمل السنوية لمراجعة وتحديث استراتيجيتها انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بضرورة استشراف المستقبل وابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف الطاير: «تتواءم استراتيجيتنا ومبادراتنا مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك مئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وغير ذلك من معطيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبينما ننظم هذه الورشة خلال عام زايد، فإننا نتذكر رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وجهوده في بناء دولة أضحت نموذجاً للسعادة والإيجابية، واليوم تواصل قيادتنا الرشيدة، نهج المغفور له الشيخ زايد وفق رؤية لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه.

ونفتخر في هيئة كهرباء ومياه دبي، بأننا نساهم في رفع اسم دولتنا عالياً من خلال إنجازات تضعها في مصاف أفضل المؤسسات الخدمية على مستوى العالم».