مكتوم بن محمد ومحمد الشرقي والشيوخ يحضرون أفراح الحاي والفطيم

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه جمال محمد مطر الحاي بمناسبة زفاف نجله ماجد إلى كريمة طارق ماجد محمد الفطيم.

حضور

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق الميدان في دبي وتخللته فقرات تراثية وشعبية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وحضر الحفل الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. كما حضره معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي صقر غباش وعدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.