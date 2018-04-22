سعيد الطاير: «يوم الأرض» تعزيز للوعي المجتمعي

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تحتفي سنوياً بمناسبة «يوم الأرض» التي تنظمها شبكة يوم الأرض العالمية، وتحمل هذا العام شعار «إنهاء التلوث البلاستيكي»، انطلاقاً من إيمان الهيئة الراسخ بأهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع كافة بأهمية اتباع العادات والسلوكيات وأساليب الحياة الرشيدة، التي من شأنها الحفاظ على كوكب الأرض وحماية البيئة التي نعيش فيها من الأضرار المرتبطة ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالعديد من الأنشطة البشرية غير الرشيدة.

وأضاف في تصريح بمناسبة «يوم الأرض 2018» الذي يصادف اليوم 22 أبريل: يجدد ملايين البشر حول العالم التزامهم بالحفاظ على كوكب الأرض، والبيئة التي يعيشون فيها، ويعد يوم الأرض فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الكوكب.