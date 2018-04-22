مسؤولون:شهادة عالمية توثّق الطموح الوطني

ثمّن مسؤولون تربع الإمارات على قمة قائمة أفضل الجنسيات عربياً والمرتبة 46 عالمياً، مؤكدين أن ذلك يعد شهادة عالمية لنجاح مسيرة الإمارات، كما أن تفوق جنسية دولة الإمارات على جنسيات دول عريقة لم يأتِ من فراغ وإنما نتيجة جهود كبيرة ورؤية قيادتنا الرشيدة التي سخرت كل ما من شأنه أن يجعل الدولة في المراتب الأولى عالمياً من خلال رؤية واضحة استثمرت بالإنسان وحققت مستويات متقدمة من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والسلم والاستقرار، فضلاً عن تعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

نجاح القيادة

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: «تربع الإمارات على قمة قائمة أفضل الجنسيات العربية هو ثمرة نجاح قيادتنا ورؤيتهم التي حققت لدولتنا مستويات متقدمة من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والسلم والاستقرار، بالإضافة إلى علاقات دولية متميزة جعلت العالم يفتح ذراعيه لأبناء الإمارات دون تأشيرة».

وأضافت: «نحن نشعر بقيمة كلمة إماراتي أينما حللنا في المنطقة والعالم وبالتالي نعلم أن دولتنا متربعة في قلوب من عرف الإمارات وأهلها، وتأتي هذه النتيجة من جهة عالمية متخصصة لتكون شهادة عالمية على كل ما حققته الدولة من رخاء للمواطنين والصورة الذهنية المرتبطة بها.

وجهة مفضلة

وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية:«أقرأ هذا النجاح في معطيات سمعة الإمارات والانطباعات التي أكدتها مجموعة من السجلات العالمية والإقليمية التي حققناها. فنحن قبل نحن شهرين احتفلنا بصدارة الدولة في أكثر من 50 مؤشر التنافسية العالمية أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقبلها استطلاع نتائج استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي الذي اختار فيه الشباب العربي الإمارات الوجهة المفضلة للعيش والعمل وفاقت لديهم دولة كانت حلماً في السابق لهم. فجنسية الدولة الحلم هي في الطليعة».

علامة تميز

من جانبه قال يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «أصبح التفوق على مستوى المنطقة وحتى العالم محطة إنجاز دائمة لدينا والسبب بأن دولتنا بكل قطاعاتها منطلقة في رحلة دائمة لتكون الدولة الأولى والأفضل في المستقبل، ولذا فإن كل ما ارتبط بجنسية الإمارات أصبح علامة تميز وجودة حياة وبالتالي فتقدمنا نتيجة حتمية كأفضل جنسية عربية وفي مراتب متقدمة عالمياً».

وأضاف: «أصبحت جنسيتنا الإماراتية مرادفاً لكلمات بعينها مثل الرقي والقيم والأخلاق والرفاه والعيش الكريم، فما توصلت له دراسة هينلي آند بارتنرز لدينا مكتوب بأكثر من مئتي لغة وثقافة عالمية على أرض الإمارات وهو عدد الجنسيات التي اختارت من الإمارات بيتاً لبناء أحلامها ومستقبلها. ثمرة التطوير

بدوره، أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، أن تصدر الإمارات لأقوى الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر جودة الجنسية 2017، وفقاً لتصنيف نشرته مؤسسة «The Henley Partners» المتخصصة في مجال الجنسيات، حيث جاءت في المركز 46 عالمياً من بين 167 جنسية مدرجة في المؤشر، متقدمة عن ترتيبها السابق 49 في 2016 والمرتبة 62 في 2015 يعد ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وثمرة لعملية التطور والرغبة في التميز بمزيد من الجهود التي تبذلها الدولة التي طبقتها على مدى السنوات الماضية فكان هذا الإنجاز والفخر العظيم لدولتنا.

ونوه المطروشي بالدعم والرعاية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي عززت مكانة جواز سفر الإمارات ووضعته على صدارة دول العالم على نحو يؤكد القرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة استشرافاً للمستقبل والوصول إلى المراكز الأولى وفق المؤشرات العالمية.