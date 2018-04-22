عبد الله المري: سجل الإمارات ناصع في مكافحة الجريمة المنظّمة

أوضح اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن دولة الإمارات لديها سجل ناصع في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة جرائم غسل الأموال، وذلك وفق تقارير مجموعة العمل المالي (فاتف)، وقد قامت الدولة بتجريم غسل الأموال من خلال القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، وتعديلاته في عام 2014، وأرست مجموعة من المعايير وآليات للرقابة على مثل هذه الجرائم. جاء ذلك خلال استقباله أليكس ايكن، المدير التنفيذي للاتصال الحكومي في الحكومة البريطانية، والوفد المرافق له، بحضور فيليب بارهام، السفير البريطاني لدى الدولة، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون الأمني والأكاديمي والتنسيق الإعلامي بين شرطة دبي والسفارة البريطانية في الدولة، وشرطة لندن ميتروبوليتان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، ومناقشة أحوال الجالية البريطانية في الدولة بصفة عامة، وفي دبي بصفة خاصة.

شراكات

وأكد اللواء المري، عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات، للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد البريطاني، تعتبر انعكاساً لتلك العلاقة المتينة بين الجانبين.

مكافحة الجريمة

واستمع الوفد الضيف خلال الاجتماع، إلى عرض قدمه ضباط من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حول جهود القيادة العامة لشرطة دبي في مكافحة الجريمة وإسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى التعاون بين شرطة دبي والسلطات البريطانية، وتبادل المعلومات بين وكالات إنفاذ القانون (الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم NCA، وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية HMRC)، والتي بلغ مجموعها 2974 معلومة، كما أسفر التعاون الأمني بين الجانبين، عن ضبط العديد من القضايا، بلغت قيمتها 2 مليار ونصف جنية إسترليني، أي ما يعادل 12 ملياراً و919 مليون درهم، وبلغت المساعدات القضائية الواردة من السلطات البريطانية 202 مساعدة، وبلغت الزيارات والورش المتبادلة، 45 ورشة وزيارة.

مذكرات تفاهم

وفي مجال التعاون الأكاديمي بين القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة البريطانية، تم توقيع ثلاث مذكرات تعاون وتفاهم في المجال الأكاديمي وتبادل المعارف الشرطية، الأولى تتعلق بأفضل الممارسات الشرطية مع الشرطة البريطانية للمواصلات، والثانية مذكرة تفاهم مع جامعة بالفاست، والثالثة مذكرة تعاون مع جامعة مانشستر.

وعلى صعيد الابتعاثات، فقد بلغ عدد الخريجين من الجامعات البريطانية 275 خريجاً، بينما بلغ عدد الدارسين الحاليين في الجامعات البريطانية 42 دارساً، وبلغ عدد الدورات التدريبية 10 دورات، وعدد المنتسبين لها 124 منتسباً.

الدوريات الذكية

وفي ختام الزيارة، تبادل اللواء عبد الله خليفة المري، وسعادة أليكس ايكن وفيليب بارهام، السفير البريطاني لدى الدولة، الدروع التذكارية، وثمّن سعادة أليكس ايكن، التعاون الأمني بين القيادة العامة لشرطة دبي والسلطات الأمنية في بريطانيا، معرباً عن إعجابه الشديد بما شاهده من احترافية وخبرات هائلة لشرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة، ومواكبتها لأحدث العلوم.