الهاملي يبحث مع ممثلي قطاع الطيران استحداث وظائف للمواطنين

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، مع مسؤولي مطارات أبوظبي ودبي وشركات الطيران العاملة في الدولة آخر مستجدات تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاع الطيران والنقل وسبل تطوير التعاون والتنسيق بما يسهم في استحداث المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات وتوطين بعض المهن خصوصاً الاختصاصية منها.



جاء ذلك في اجتماعين عقدهما معاليه أحدهما مع الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي بحضور سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تم بحث توفير فرص وظيفية جديدة وسبل توطين بعض المهن الاختصاصية في مجال الطيران والنقل مثل المهندسين والطيارين وغيرهما من المهن وذلك استكمالاً لاجتماع تنسيقي سابق كان عقده معاليه مع الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة والدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية.



وشهد الاجتماع الآخر بحث إجراءات تعيين المواطنين في الوظائف التي تم استحداثها بالتعاون مع طيران الإمارات وطيران الاتحاد وطيران العربية وفلاي دبي ومطارات دبي.



خطط

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أهمية هذه اللقاءات في توحيد الجهود ودعم البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاع الطيران والنقل الذي يعتبر واحداً من من القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية.



وأضاف معاليه خلال الاجتماعين أن ملف التوطين يتطلب تطوير الشراكات بين القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص بالشكل الذي يمكننا جميعاً من المشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة بالتوطين.



وأشار إلى أن قطاع الطيران والنقل يتميز بقدرته على توفير الفرص الوظيفية المناسبة واستقطاب المواطنين والمواطنات لشغل هذه الوظائف الجاذبة والمستقرة وبالتالي تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل.



تعاون

وأوضح أن التعاون بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين وخصوصاً في إطار تنظيم أيام التوظيف المفتوحة حقق حتى الآن نتائج لافتة في سياق توفير الوظائف للمواطنين في قطاع الطيران والنقل، معرباً عن تطلعه لمزيد من المنجزات خلال الفترة المتبقية من المسرعات الحكومية.



وشدد معالي ناصر بن ثاني الهاملي في هذا السياق على أهمية أن تعزز الجهات والمؤسسات بقطاع الطيران والنقل مشاركتها في الأيام المفتوحة للتوظيف من خلال توجيه إداراتها التنفيذية لتوفير الشواغر المناسبة للمواطنين.



وأشار إلى أن مشاركة الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات في أيام التوظيف المفتوحة التي تم تنظيمها يؤكد جديتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة وجاهزيتهم لشغل فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهو ما يضع مختلف الجهات المعنية أمام مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية في هذا الجانب.



وأكد معاليه أن القطاعات الاقتصادية في الدولة تزخر بالمواطنين والمواطنات الذين أثبتوا كفاءتهم في الوظائف التي يشغلونها الأمر الذي يؤكد قدرة مواردنا البشرية على التميز وعلى إنتاجيتها العالية ما أتيحت لها الفرصة المناسبة.