بلدية دبي تُشكّل لجنة لتطوير أحياء ومناطق سكن المواطنين

أصدر داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي قراراً إدارياً بتشكيل لجنة تطوير الأحياء السكنية؛ تكريساً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وفي إطار توفير الخيارات السكنية الملائمة التي تلبي احتياجاتهم وتكفل لهم ولأسرهم الراحة والاستقرار في أحيائهم السكنية وتحقيقاً لرؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة.

ارتقاء

وصرح الهاجري بأن تشكيل اللجنة يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتحسينها في الأحياء السكنية وتطوير المرافق والمواقع الخدمية والترفيهية و التجميلية والتراثية فيها، واستشراف الاحتياجات المستقبلية للأحياء السكنية في جميع أنحاء مدينة دبي وذلك في سياق عملية التطوير المستمرة التي تهدف في مجملها إلى تحقيق سعادة المجتمع وتوسيع مظلة الرفاهية والازدهار، فضلاً عن ضمان وجود وسائل الراحة والتيسير في الأحياء السكنية ومنها فئة كبار السن وأصحاب الهمم عن طريق تهيئتها بما يتماشى مع كافة احتياجاتهم، والتركيز على زيادة الأشجار والرقعة الخضراء في الأحياء السكنية وتطوير وتحسين وتنظيم المواقع المزروعة فيها.

جذب

وذكر أن تطوير المناطق السكنية للمواطنين والقائمة في إمارة دبي لتكون جاذبة لسكانها وتلبي احتياجاتهم ستكون من الأولويات التي ستعمل عليها بلدية دبي من خلال وضع الخطط وتنفيذها مباشرةً وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية، كما أن البلدية ستفتح المجال عبر قنواتها لسكان هذه المناطق للمشاركة في إبداء مقترحاتهم لتطوير مناطقهم، وستبقى الدائرة على تواصل دائم معهم عبر قنواتها الاتصالية المتاحة سواء عبر الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصال 800900.

توجيهات

وأكد مدير عام بلدية دبي على أن الدائرة أولت عند تشكيلها لهذه اللجنة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة من خلال خدمة المواطنين وإمدادهم بجميع أوجه الدعم الممكنة، في مختلف المجالات، بما يخدم تطلعاتهم وطموحاتهم وستعمل الدائرة على تحقيقها بكافة إمكاناتها وخبراتها لترسيخ أسس مجتمع مترابط ينعم بأسباب الرفعة والتقدم، ويكفل لأبنائه المناخ الملائم الذي يعينهم على القيام بأدوارهم على الوجه الأكمل تجاه وطنهم.

تطوير

وذكر بأن تطوير المناطق السكنية سيساهم في توفير بيئة سكنية حضارية تتوافر فيها كافة المتطلبات والخدمات التي تصل بهم إلى مجتمع سعيد ومتلاحم بما يضمن لهم الرخاء والاستقرار ويوفر لهم نمط حياة صحي وسليم لهم ولأسرهم بما يمكنهم من لعب دورهم في المجتمع ويحقق لهم التطور والنمو والنجاح وتحقيق الإنجازات وذلك وفقاً للرؤى والأهداف والتوجهات التي تنشدها الحكومة ووفقاً لرؤية الدائرة ببناء مدينة سعيدة ومستدامة.

جهد

وأضاف بأن الدائرة لن تدخر جهداً في سبيل تطوير الأحياء السكنية بالإمارة وستعمل من خلال كافة إداراتها وخبرائها من المختصين الوصول إلى الأهداف المنشودة التي وضعت لها هذه اللجنة من خلال توفير كافة خدمات بلدية مناسبة سواء كانت تخطيطية، بيئية، صحية، خدمية، أو بنية تحتية تليق بالمستوى الحضاري لإمارة دبي، وتوفر المرافق المتنوعة التي تحتاجها هذه المناطق سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو تجميلية أو غيرها.

دراسة

ذكر داوود الهاجري أن مهام اللجنة ستتجلى في إعداد دراسة متكاملة حول مشروع تطوير الأحياء السكنية في إمارة دبي تشمل وضع خطة تنفيذ المشروع بشكل سريع وتبني كافة الأفكار الإبداعية التي تثري أهدافه.