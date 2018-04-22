شرطة أبوظبي.. إنجازات توافق المؤشرات العالمية للأمن والاستقرار

أكد اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي حققت مستويات عالمية متقدمة في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017، ضمن سعيها المستمر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون الإمارات أكثر بلدان العالم أمناً واستقراراً. ولفت اللواء الرميثي إلى اعتماد أفضل الخطط والمبادرات التي أسهمت بدور رائد في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات، وفق خطة التطوير الشاملة والاستراتيجيات الموضوعة والتي عززت مسيرة الأمن والأمان ونشرت الطمأنينة في مجتمعنا، مؤكداً نهج الشفافية الذي تسير عليه من خلال وضع الأرقام والإحصائيات لتكون في متناول الجميع.

مسيرة التطوير

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي أثرت على مسيرة التحسين والتطوير في مختلف قطاعات الشرطة والتي تمكنت من تحقيق إنجازات عملية ترتقي بمستوى الخدمات الشرطية والأمنية التي تقدمها لمجتمعنا كما شملت الأجهزة والمعدات وتطوير الكوادر البشرية وإطلاق المشاريع التطويرية الجديدة والتي تعزز الجهود المبذولة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها. وقال: إننا وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة أنجزنا مئوية شرطة أبوظبي 2057 والتي اشتملت على أكثر من 50 مشروعاً أمنياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي، وحلول أمنية مبتكرة تعزز مفهوم الأمن الاستباقي والتحديات المستقبلية.

وحققت شرطة أبوظبي مؤشرات إيجابية ومنجزات متنوعة في جميع قطاعاتها خلال العام الماضي، نتيجة لجهود ودعم القيادة الرشيدة لمنظومة العمل الشرطي للحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في التنافسية العالمية، والتي تصدرت مؤشر أكثر المدن أماناً بالعالم وفق تقرير «نومبيو» الأميركي بـ 13.45 نقطة متقدمة على 333 مدينة حول العالم.

وعملت على مواصلة التطوير والتحديث، ومواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل الأدوات والتقنيات الحديثة للارتقاء بالأداء وتحقيق أفضل المعدلات في مجال الأمن الجنائي، حيث بلغ معدل الجرائم المهمة المبلغ عنها 85.4% لكل 100 ألف من السكان، على نحو يعكس جهودها في اكتشاف الجريمة وخصوصاً المخدرات التي تمثل نسبة 47.23% من إجمالي حجم تلك الجرائم لبسط الأمن في إمارة أبوظبي.

ونفذت شرطة أبوظبي مجموعة من الأساليب المتطورة في مكافحة المخدرات للحد من انتشار مخاطرها، حيث بلغت القيمة التقديرية للضبطيات 1,022,499,528 درهماً إماراتياً وضبط 20,075,123,00 حبوب مخدرة «كبتاجون». وتعاملت الأدلة الجنائية مع 16046 قضية، وفحص 61595 عينة، لتعزيز جهود مكافحة الجريمة، ضمن نطاق تكامل العمل الشرطي باستخدام أحدث الوسائل الحديثة. كما تعاملت مع 774 قضية إلكترونية منها 206 بلاغات ابتزاز في إطار التصدي للجريمة الإلكترونية بطريقة احترافية وبتقنيات مبتكرة.

مشاريع بنّاءة

وبلغ عدد مشاريع مكافحة الجريمة 23 مشروعاً منها علوم الأرض الجنائية لدراسة (الدلائل المتعلقة) بالأدلة الجنائية الجيولوجية، وكيفية ربط الأشخاص في مسرح الجريمة، والخرائط الجغرافية لتحديد أنواع المعلومات والجرائم بما يضمن توزيع المهام بشكل أكثر فعالية. وواصلت شرطة أبوظبي جهودها بتنفيذ 38 مشروعاً في السلامة المرورية تشمل دورية السعادة لنشر ثقافة السعادة والإيجابية عند مستخدمي الطريق، حيث حررت 1233 قسيمة، ودوريات المرور الذكية والأبراج الذكية للتعامل مع الطقس وإدارة السلامة على الطريق والتوعية المرورية الذكية وبرنامج (GIS) لوحدة البيانات المتنقلة وتفعيل نظام (GS-MDT ) للدوريات الذكية لدعم الوحدات الميدانية المستجيبة من خلال إرسال الإحداثيات الجغرافية للبلاغات وبث البيانات المكانية الحية للكثافة المرورية على الطرقات والنظام المتكامل لإدارة السلامة المرورية (ITSMS)، ونظام المكالمات الطارئة الإلكتروني E-Call كأول جهة على مستوى الشرق الأوسط تطبقه ويقوم النظام تلقائياً بالاتصال صوتياً وإرسال بيانات المركبة لمركز التحكم والسيطرة التابع للنطاق الجغرافي لموقع السيارة المتعرضة للحادث.

رقم قياسي

حققت شرطة أبوظبي رقماً قياسياً ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر حلقة شبابية بعنوان «الشباب وأمن الإنترنت»، نظمها مجلس شباب شرطة أبوظبي بمشاركة بما يزيد على 4000 شاب وفتاة، وناقشت الحلقة المفاهيم الأمنية لدى الشباب ومشاركتهم في رسم الاستراتيجيات والحلول والرؤى في عدد من التحديات في مجالات العمل الشرطي.