منال بنت محمد: رؤية محمد بن راشد للشباب نهج عملنا

أطلقت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة النسخة الثانية من «برنامج القيادات النسائية المبتَكِرَة» الذي تنظمه المؤسسة، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت لإدارة الأعمال الدولية في المملكة المتحدة، حتى يوم 28 من أبريل الجاري، بهدف صقل المهارات القيادية والإدارية للكوادر الوظيفية الإماراتية وتمكينهن من قيادة التطوير بمؤسساتهن ضمن القطاعين العام والخاص، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالدولة بكفاءة واقتدار.

وقالت سمو رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إن تصميم وتنفيذ هذا البرنامج المتقدم يأتي في إطار النهج الابتكاري للدولة كركيزة أساسية للعبور إلى مئوية الإمارات 2071، وهدفها أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في المجالات كافة، من خلال الاستثمار في الشباب باعتبارهم «ثروتنا الوطنية الأغلى»، كما أكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشديد سموه على أن «الابتكار هو رهاننا في الإمارات على استمرارية تطورنا وتقدمنا وتجديد مسيرتنا، وأننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بناء كوادر وقيادات متخصصة في الابتكار لضمان استدامة نجاحاتنا».

بيئة عمل إبداعية

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن البرنامج يُعد واحداً من المبادرات التي تُترجِم استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة في توفير أفضل البرامج لتأهيل القيادات النسائية الإماراتية وإكسابهن مهارات متقدمة تعود بالنفع عليهن وعلى المؤسسات التي يعملن بها وعلى دولة الإمارات بصفة عامة من خلال تزويدهن بالمقومات اللازمة لتعزيز بيئة العمل الإبداعية وزيادة الإنتاجية والعمل بروح الفريق الواحد.

وعبرت سموها عن فخرها واعتزازها بأن المُشاركات في البرنامج تُمثلهن نخبة جديدة من القياديات، ويمتلكن مواصفات تؤهلهن لصنع التغيير وإحداث قفزات نوعية في النتائج عبر سبل تفكير ومنهج عمل مبتكر، مُثمنةً في الوقت ذاته تفاعل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة مع البرنامج بإشراك مجموعة من الموظفات بالمراكز القيادية في هذه الدورة الجديدة التي شهدت تطويراً لفعاليات النسخة الماضية، ضمن مساعينا لتحقيق لأقصى استفادة لهن وتأهيلهن للمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.

نجاح لافت

من جانبها، قالت منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، العضو المنتدب إن تنظيم النسخة الثانية من «برنامج القيادات النسائية المبتكرة» يأتي في ضوء النجاح اللافت والصدى الإيجابي الذي حققته نسخة العام الماضي على مستوى المُشاركات ومؤسساتهن، حيث يوفر فرصة فريدة من نوعها للقياديات الإماراتيات للتعرف إلى مهارات القيادة الفاعلة من خلال منظور «الابتكار التجديدي» كنهج استراتيجي، يُسهم في تحقيق نتائج غير مسبوقة في مجال القيادة وإنجازات تدعم الرؤية الريادية للدولة.

وأكدت أن البرنامج يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لترسيخ الابتكار كثقافة عمل ومحرك رئيسي لتطوير الأداء الحكومي وركيزة أساسية لتحقيق الريادة في صناعة المستقبل، كما يعبر عن رؤية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بأهمية الارتقاء بأداء القيادات الإماراتية والعمل على إعداد جيل قيادي واعد من النساء مزود بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الاستراتيجية، ودعم قدراتهن وتطورهن على المدى الطويل في مختلف القطاعات، منوهةً بأهمية التدريب والبرامج النوعية عالية الجودة في تأهيل الكوادر البشرية.

وتتضمن فعاليات النسخة الثانية من هذا البرنامج التدريبي المتطور، الذي تشارك فيه 16 قيادية إماراتية، ورش عمل وجلسات تفاعلية تُعقَد بمشاركة خبراء ومبدعين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة آشريدج هالت، حول التفكير والتخطيط المستقبلي القادر على مواجهة التحديات، وزيارات لمقار عدد من الشركات العالمية المعروفة بنهجها الإبداعي الذي حقق لها الكثير من التميز والنجاح، للاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث أساليب القيادة بالعمل المؤسسي.

أدوات قيادية

أشارت منى المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، العضو المنتدب، إلى امتلاك البرنامج أدوات قيادية تمد المُنتسبات بمهارات المقدرة على التأثير، مؤكدةً أنه رائد وفريد من نوعه، يتوافق وأولويات الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2017 ـ 2021، التي تتضمن العمل على تطوير وتنفيذ البرامج الهادفة والمُصَمّمة خصيصاً لدعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وتنفيذ شراكات استراتيجية مع الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص، القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة الإماراتية، مع تمثيلها في المحافل الدولية، والارتقاء بقدرات ومهارات جيل من القيادات النسائية، ويأتي البرنامج ثمرةً لمذكرة تفاهم وقعتها مؤسسة دبي للمرأة مع كلية «آشريدج هالت لإدارة الأعمال الدولية» في مارس 2017.