25 مليون درهم حصيلة الأرقام المميزة في الشارقة

بلغت حصيلة المزاد العلني الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة الشارقة على 55 رقم مميز للوحات المركبات الخاصة من "الفئة الثالثة"، ونظمته شركة "الإمارات للمزادات" "السبت" في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بالشارقة، 25 مليون و570 ألف درهم.

وحصدت ثلاثة أرقام مميزة خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة ريعها لصالح "مؤسسة القلب الكبير" دعماً لمشاريعها الإنسانية حول العالم، وهي (111 – 303 - 3333)، مبلغاً قدره 2 مليون و820 ألف درهم، حيث تم بيع الرقم (3333) بقيمة مليون و340 ألف درهم، والرقم (111) بقيمة مليون و20 ألف درهم، والرقم (303) بقيمة 460 ألف درهم.

وحل الرقم (3) من الفئة الثالثة في المرتبة الأولى، حيث بيع بأعلى سعر في المزاد وبلغت قيمته 9 مليون درهم.

فيما سجل الرقم (30) أعلى عدد مزايدات وحل في المرتبة الثانية قبل أن يرسو على 3 مليون درهم. بينما بيع الرقم (44) بقيمة 2 مليون و150 ألف درهم.

حضر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة "الإمارات للمزادات"، ومريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، وعدد من المسؤولين في القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة القلب الكبير، والامارات للمزادات وحشد كبير من الجمهور والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام.

