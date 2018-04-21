الإمارات الأولى عربياً في قائمة أفضل جنسيات العالم للعام 2017

احتلت الجنسية الإماراتية المرتبة الأولى عربيا والـ 46 عالمياً في قائمة أفضل جنسيات العالم للعام 2017، وفقاً لتصنيف نشرته مؤسسة "The Henley & Partners" المتخصصة في مجال الجنسيات.

ونشرت "The Henley & Partners"، قائمة بأفضل الجنسيات في العالم، مقيمة 209 جنسيات (دول) اعتمادا على مؤشر يضم الوضع الاقتصادي، وتطور القدرات البشرية، والنظام الاجتماعي، والاستقرار، وإمكانية السكن، وتأشيرة الدخول والعمل في الدول الأخرى.

وحققت الجنسية الفرنسية على هذا المؤشر 81.7%، محتلة المركز الأول، أما ألمانيا التي كانت تتصدر هذه القائمة العام 2016 فحققت جنسيتها 81.6% لتأتي في المركز الثاني، تليها إيسلاندا( ثالثة)، والدانمارك (رابعة)، وهولندا (خامسة)، والنرويج (سادسة)، والسويد ( سابعة)، وفنلندا وإيطاليا (في المرتبة الثامنة)، وإيرلندا وسويسرا (في المرتبة التاسعة)، والنمسا (عاشرة).

وجاءت الجنسيتان الأفغانية والصومالية، حسب الترتيب، في آخر القائمة.