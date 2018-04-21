"الاتحاد للطيران" تطلق أربع مبادرات احتفاءً بعام زايد

كشفت مجموعة الاتحاد للطيران اليوم عن تنظيم مبادرات واسعة تسعى من خلالها إلى الاحتفاء بعام زايد والمقرر إطلاقها على مدار العام 2018.

تنبع المبادرات، التي أطلقتها مجموعة الاتحاد للطيران، من القيم الرئيسية الأربع لعام زايد، المتمثلة في الحكمة والاحترام والاستدامة والتطوير الإنساني، وتضمّ مبادرات المجموعة ما يلي:

- تخصيص طائرة شحن للمهام والأنشطة الخيرية والإنسانية.

- إطلاق طائرة زايد و"تجربة أبوظبي".

- تنظيم مبادرة "ماراثون أبوظبي للطيور".

- إطلاق مجمع الشيخ زايد وبرنامج طلائع المستقبل في قطاع الطيران.