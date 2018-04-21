وزير التغيّر المناخي والبيئة يدشن خارطة التنمية المستدامة لشرطة دبي 2030

دشن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خارطة التنمية المستدامة لشرطة دبي 2030، التي تم إعدادها استناداً الى رؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021، وتهدف إلى تكريس رؤية جهاز أمني شرطي مستدام في المجالات الاجتماعية لضمان حقوق الانسان جميعها، وخلق بيئة عمل مثالية ومحفزة لموظفي شرطة دبي، وصولاً الى مجتمع السعادة في دبي وذلك في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بتبني القيادة العامة لشرطة دبي "خارطة التنمية المستدامة لشرطة دبي 2030"، التي تم إعدادها استنادا الى رؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الانتاج والاستهلاك.

كما أشاد معاليه باهتمام شرطة دبي بالمجالات البيئية كافة، مثمناً فوزها بجائزة الأمم المتحدة للحلول المناخية عبر تبني عدة مبادرات بيئية، منها مبادرة شرطة بلا كربون، التي جاءت تتويجا لجهود دولة الامارات ممثلة في شرطة دبي في تبني أفضل ممارسات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة وتطبيق الممارسات المستدامة، مشيراً إلى سعي شرطة دبي للحفاظ على البيئة ونشر البقعة الخضراء وترشيد الطاقة واستخدام دوريات صديقة للبيئة في مهام العمل الشرطي والعمل على نشر ثقافة خفض انبعاثات الكربون لدى الموظفين، عبر تطبيق على أفضل الممارسات الرائدة عالميا والتي تزود مجتمع دبي بالحلول البيئية المستدامة.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري خلال حفل التدشين، الذي حضره اللواء الاستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الاكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون اسعاد المجتمع والتجهيزات، والدكتور سعد النميري مستشار وزير التغير المناخي والبيئة، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماما في الحفاظ على البيئة ومنحها أهمية كبيرة من خلال اللجنة العليا لحماية البيئة والطاقة والسلامة المهنية التي تقوم بدور رئيسي وبارز في خفض استهلاك الطاقة في جميع الادارات ومراكز الشرطة، مع المحافظة على الاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة، وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، والانبعاثات السامة والضارة بالبيئة وتحسين مستويات الصحة المهنية والسلامة العامة واستخدام التقنيات اللازمة للحد من مستويات الضجيج الناجمة عن وسائط النقل، وذلك لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم التنمية المستدامة لتكون شرطة دبي أول مؤسسة أمنية على مستوى العالم تطلق مبادرة شرطة بلا كربون، ومتابعة خفض الانبعاثات بنحو 30% كهدف متوسط المدى حتى العام 2020 ليصل خفض الانبعاثات من سيناريو الأعمال الاعتيادية إلى 61% في عام 2030.

وأضاف المري أن شرطة دبي اتخذت العديد من الإجراءات والطرق للحفاظ على البيئة، حيث اعتمدت في الانشاءات الهندسية الجديدة لمبانيها أن تكون مباني صديقة للبيئة، وزيادة المساحات الخضراء بزراعة الاشجار والورود في مرافقها اهتمت بالبيئة البحرية والحد من التلوث البحري، وقامت بتدشين قارب مجهز تجهيزاً كاملاً لرصد ومكافحة التلوث من مصادره المختلفة، كما وعملت على تعزيز الحملات الداخلية لترشيد الاستهلاك للكهرباء والمياه، وعملت على خفض التلوث السمعي من خلال منع استخدام المنبهات الصوتية لسيارات الدوريات، إلا في حالات الضرورة القصوى إضافة الى تصميم واعتماد منهجية إدارة الطاقة، التي تضمنت ترشيد استهلاك الطاقة بكافة اشكالها في جميع مباني ومرافق القوه، بالإضافة إلى القطاع السكني التابع لشرطة دبي، وتخفيف الأثر البيئي السلبي الذي ينتج عن الاستهلاك الرائد من الطاقة.