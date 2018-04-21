«طرق دبي» تدشّن خدمة الدفع ببطاقة «نول» في مركز «خدمات1» الحكومي

دشّنت هيئة الطرق والمواصلات خدمة تجريبية في «خدمات 1»، المركز النموذجي للخدمات الحكومية، حيث تتيح للمتعاملين دفع رسوم الخدمات التي يقدمها المركز باستخدام بطاقة «نول»، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة المتعاملين.

وقال عبدالله المدني المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، إن الخدمة دُشِّنَت مؤخراً في مركز «خدمات1» في أبراج الإمارات، حيث سيتمكن مستخدمو بطاقات نول في دبي من تسديد رسوم الخدمات التي يحصلون عليها في المركز، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشكّل خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف هيئة الطرق والمواصلات في إسعاد مستخدمي بطاقات نول في إمارة دبي، وذلك من خلال تمكينهم من تنويع استخدامات البطاقة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، وذلك من خلال توفير أساليب متطوّرة تُسهّل على الناس الاستفادة من باقة الخدمات المتنوّعة التي يستخدمونها بشكل يومي والتي تجسّد سعي الهيئة لتحقيق غايتها الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، إضافة إلى أن هذه المبادرة ستعزّز التعاون القائم بين هيئة الطرق والمواصلات ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

فئات

وأضاف أن فتح المجال أمام الناس من مختلف فئاتهم الاجتماعية لاستخدام بطاقات نول تلبية احتياجاتهم سواء مع الهيئة أو مع الدوائر والمؤسسات الرسمية الأخرى في الإمارة، يعتبر مبادرة تنسجم تماماً مع الغاية الاستراتيجية الثالثة من غايات هيئة الطرق والمواصلات وهي «إسعاد الناس».

من جهته، أكد محمد بن طليعة، مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤى وتوجهات الحكومة في تسهيل إجراءات تقديم الخدمات باستخدام أساليب وأدوات ذكية مبتكرة، تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتحقق لهم السعادة.

وقال إن هذه المبادرة تقدم للمتعاملين خيارات جديدة لتسديد رسوم المعاملات للجهات الحكومية والخاصة بإجراءات سهلة ومبسطة بكفاءة وفعالية عالية.