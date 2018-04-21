ضاحي خلفان: تنسيق وخطط مشتركة لرفع مستوى ضبطيات المخدرات

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة بأن تقوم الهيئة الاتحادية للجمارك بالتنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات بالدولة، ووضع الخطط والبرامج المشتركة التي من شأنها رفع مستوى ضبطيات المخدرات، من خلال اجتماعات ولقاءات دورية، يتم خلالها تبادل المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد بن لاحج المدير التنفيذي للجمارك عضو مجلس مكافحة المخدرات، في اجتماع تنسيقي تم خلاله استعراض الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للتصدي لمشكلة المخدرات على مستوى الدولة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس مكافحة المخدرات، العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبد الرحمن العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات.

واستعرض معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الأساليب المختلفة التي يتبعها تجار ومروجو المخدرات في تهريب وترويج بضاعتهم، وأهم الجنسيات المتورطة في قضايا المخدرات، كما عرض معاليه الوسائل التي تتم من خلالها التحويلات المالية من داخل الدولة إلى تجار المخدرات خارج الدولة.

وأكّد معاليه ضرورة تعاون كل الأجهزة المعنية بالدولة من رجال مكافحة المخدرات، وجمارك، ومنافذ، وأجهزة الرقابة المالية، في التصدي لمشكلة المخدرات، مشيراً إلى أن أجهزة الشرطة ورجال مكافحة المخدرات بالدولة يبذلون جهوداً كبيرة في عمليات ضبط المتهمين، والتصدي لهذه المشكلة وتقديم المجرمين المتهمين فيها إلى العدالة، وقد حققت نتائج كبيرة ومبهرة خلال عمليات الضبط، وهذا ما توضحه مؤشراتها عن المستهدفات التي تم وضعها كأهداف لعمليات ضبط المهربين.