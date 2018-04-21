«7Dnews» منصة إعلامية جديدة مقرها لندن تحمل رسالة الإمارات

انطلق من العاصمة البريطانية لندن بنسخته الإنجليزية موقع «7 دي نيوز» 7Dnews، وهو منصة إعلامية إماراتية وعلامة إخبارية جديدة في فضاء الإعلام تحمل رسالة الإمارات القائمة على التسامح إلى العالم عبر رؤية جديدة ترتكز على الموثوقية والصدقية والمصداقية والموضوعية والتجديد في مضمون الخبر ومناقشة حيثياته وأبعاده.

تنمية

وقال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس «مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف»، إن في الإمارات منجزات كثيرة ومتعددة، ونحن لا نتحدث هنا عن المنجز التنموي فقط، بل نتحدث أيضا عن المنجز الكبير في الجانب الإنساني الذي يتعلق بقيم التسامح والتنوع الراسخ على أرض الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ونرغب في مخاطبة العالم الغربي بلسان غربي لطرح رسالة الإمارات وقيمها الإنسانية.

ووصف الموقع بأنه منصة يلتقى فيها الأصدقاء وذوو الفكر المستنير المؤمنون بقيم الإنسانية وما يجمع العالم ولا يفرقه عبر نشر ثقافة السلام والتسامح في أرجائه.

من جانبها أكدت نادية تركي مديرة الأخبار في «7Dnews» أن الموقع يبحث فيما وراء الخبر، وقالت إن الأخبار تتوالى دقيقة بدقيقة لكننا نتطلع لأن نستحدث توجها جديدا في قوالب وأشكال العمل الإعلامي بأسلوب شيق ومهني.

خبراء

وأوضحت أن الموقع نجح في استقطاب أسماء لامعة في عالم الإعلام المكتوب والمرئي من صحفيين بخبرات إعلامية عالمية وكتاب سيسهمون في فرض إيقاع حرفي جديد بخطاب إعلامي باللغة الانجليزية يصب في صالح كسر الحواجز الثقافية وموانع اللغة لتتلاقى الرؤى وتتلاقح الأفكار وتصب في النهاية في صالح الانتصار لقيم الإنسانية خاصة قيم التسامح والسلام.