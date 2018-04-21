إطلاق مبادرة توظيف أصحاب الهمم في رأس الخيمة

كشف عبدالناصر محمد سلطان الذهب المدير التنفيذي لمؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المدير التنفيذي لمعرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف، عن تبني مبادرة لتوظيف أصحاب الهمم وإيجاد فرص عمل لهم بالتعاون مع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة، تستمر طوال العام ولا تتوقف على معارض التوظيف.

وأشار إلى أن معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف في دورته العاشرة، قام بتجهيز ومنح نادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» منصة خاصة لتواجدهم ومشاركتهم ضمن فئات المجتمع دون تفريق أو تميز وبما يخدم ويقدم لهم الفرص التعليمية والتدريبية وفرص العمل والتي بلغت 90 فرصة عمل تركزت معظمها في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وكذلك بعض الجهات المشاركة.

وأضاف: تم قبول 3 مواطنين ومواطنات في العمل بالقطاع الخاص عبر التسويق التجاري الإلكتروني وبدون أي رأس مال أو أي رسوم للاشتراك بالمبادرة التي أطلقها جناح النادي العالمي للشباب خلال المعرض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في فتح مجالات جديدة لإلحاق المواطنين والمواطنات الباحثين والباحثات عن عمل، حيث تتيح المبادرة للمشتركين العمل من داخل مساكنهم كمرحلة أولى لينطلق منها إلى عالم التجارة وتأسيس شركته الخاصة، حيث وضع النادي العالمي للشباب برامج تدريبية وتأهيلية للمشتركين بأهم مجالات تسويق السلع وغيرها من المبادرات التي تلحق أصحاب الهمم بسوق العمل.

دعم متواصل

وأكد المحامي سالم راشد المفتول، رئيس نادي أصحاب الهمم في رأس الخيمة، أن منصة أصحاب الهمم استقبلت خلال مشاركتها في معرض رأس الخيمة للتوظيف 90 سيرة ذاتية من المواطنين والمواطنات الباحثين والباحثات عن عمل، لافتاً إلى أن هذه الفئة تمتلك من الطموح ما يؤهلها لشغل العديد من المناصب في ظل الدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة بهدف انخراطهم في المجتمع وإبراز مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم التي يتمتعون بها.

إقبال

أشار سالم المفتول إلى أن منصات الوظائف لاقت إقبالاً كبيراً من قبل أصحاب الهمم وجهات التوظيف في القطاعين العام والخاص خال فعاليات المعرض، وذلك في ظل تكاتف مؤسسات دولة الإمارات لتخطي التحديات التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل .