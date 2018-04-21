شرطة عجمان تحقق أمنية طفلين

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية طفلين في المرحلة الابتدائية أحدهما لديه أمنية بأن يكون ضابطاً ليوم واحد والآخر يرغب ببيع رسوماته والتبرع بثمنها للأطفال المحتاجين.

وقال العقيد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء إنه استقبل طفلاً حضر مع والدته إلى مقر القيادة يرغب ببيع رسوماته التي أبدعها بأقلامه وألوانه البسيطة وجمع ثمنها ويرغب بالتبرع به للمحتاجين.

من جانبه قال الرائد الدكتور أحمد بن هزيم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية إن طلباً آخر ورد لشرطة عجمان من والد طفل يفيد بأن لدى ابنه أمنية بأن يصبح رجل أمن ليوم واحد وعلى الفور أمر موظفي الشرطة المجتمعية بمخاطبة والد الطفل وإبلاغه بأن شرطة عجمان ستحقق أمنيته.