عبدالله النعيمي: مشاريع «البنية التحتية» تعزز مكانة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية سعي الوزارة من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دولياً ما يدعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها الأمر الذي يصب في دعم رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للدولة.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على جاهزية المرحلة الثانية من مشروع امتداد شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة في منطقتي سهيلة وشمل واللتين تعدان جزءاً من طريق رأس الخيمة الدائري والمقرر الانتهاء منه خلال شهر يوليو من العام الجاري، وبتكلفة تقديرية 90 مليون درهم.

وشدد الوزير خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان والوكلاء المساعدون، على تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول الزمنية المعتمدة مع الحفاظ على مستوى عال من جودة التنفيذ والكفاءة بما يتناسب مع توجه القيادة الرشيدة ويساهم في دعم منظومة البنية التحتية والإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال البنية التحتية ومن ضمنها تحقيقها المركز الأول عالمياً لأربع سنوات متتالية في جودة الطرق.

ولفت معاليه إلى أنه وبالانتهاء من المشروع يتم الرابط بين جنوب الإمارة وشمالها ما سيخفف الازدحامات المرورية على مدخل مدينة رأس الخيمة بنسبة 30% في الوقت الذي يستوعب فيه حوالي 60 ألف مركبة يومياً في كلا الاتجاهين الأمر الذي من شأنه خفض تأخير المركبات عند التقاطعات المرورية في إمارة رأس الخيمة نظراً لأن الشاحنات هي العنصر الأهم الذي سيتم إخراجه من مكونات مرور المدينة عند تشغيل الطريق الدائري.