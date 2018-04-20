شرطة الشارقة تنفي الشائعات المتداولة عن "عصابة السيارات"

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تناقلته عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية، عن وجود عصابة منتشرة، وخصوصاً في الشارقة، تقوم بسرقة السيارات وما تحويها من متعلقات شخصية.

وأكد العقيد إبراهيم العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أنه وبالتدقيق على الواقعة، اتضح عدم صحة ما تم تداوله.

ودعا العاجل كافة أفراد المجتمع، ورواد مواقع التوصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار التي تضر بالأمن المجتمعي.