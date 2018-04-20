«أخبار الساعة»: الإمارات تركّز على الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وهو ما يتجلى في سعي الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» في محور بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وتعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة وتحقق جودة حياة الأفراد وإنجاز الأهداف المتعلقة بزيادة توليد الطاقة النظيفة والحد من استهلاك الطاقة وتخفيض انبعاثات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة.

وتحت عنوان «الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة»، أضافت: «إن الإمارات لا تقف في توجهاتها نحو تعزيز الطاقة النظيفة عند سن التشريعات وإقرار الاستراتيجيات، إنما تتبنى سياسات تهدف إلى إقامة وجذب المزيد من المشروعات الجديدة في التقنيات النظيفة».

وأشارت النشرة الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن دولة الإمارات سباقة في مشروعات الطاقة النظيفة إضافة إلى تسليط الضوء على تركيز الدولة على الاقتصاد البيئي والاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة وتغيير النظرة السائدة بأن القطاع البيئي مكلف على قطاع الأعمال بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت سرعة في النمو التقني اللازم لتلك الصناعات وانخفاضاً في كلفة مشروعات القطاع البيئي ضمن قطاع الأعمال في الدولة.

وأضافت أنه لطالما أكدت دولة الإمارات عبر توجيهات قيادتها الحكيمة أنها قادرة على قطع أشواط مهمة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال ربط جميع مبادئ العمل الخاصة بالبيئة بكل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية في الدولة والتي تستند إلى الاستراتيجيات المتطورة الخاصة بالتنمية الخضراء كاستراتيجية دولة الإمارات 2030 للتنمية الخضراء واستراتيجية الإمارات 2050 وخططها الرامية إلى مواجهة التغير المناخي بخطط تنموية خضراء يتم من خلالها مواجهة الانبعاثات وتسهم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تسعى إلى تحقيق 17 هدفاً أبرزها التصدي لظاهرة تغير المناخ وإشراك الجميع بتلك الجهود.

وأكدت أن اهتمام الإمارات في إنجاز الأهداف الخاصة بالاستدامة لم يكن وليد اللحظة إنما هو فكر وتوجه اشتهر به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، الذي كان الداعي الأول للحفاظ على

الطبيعة».